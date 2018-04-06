Меркель встретится с Трампом 6.04.2018, 8:03

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto/Getty Images

Канцлер Германии 27 апреля планирует посетить США.

Во время визита Ангела Меркель планирует встретиться с президентом США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Так, Меркель в телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе призвала к диалогу по торговой политике между ЕС и Соединенными Штатами "с учетом основанной на правилах международной торговой системы".

В предыдущий раз немецкий канцлер посещала США 17 марта 2017 года.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в начале марта провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Востоке Украины.