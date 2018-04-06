Что скрывают власти Гомеля? 5 6.04.2018, 8:09

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В Гомельской области замалчивают экологическую катастрофу.

«Людям дали понять, что если вы будете митинговать, то дойдет до увольнений. Без объяснения причин». На такие запугивания со стороны местных властей жалуются жители поселка «Знамя труда» в Гомельской области. А митинговать есть из-за чего. С 2003 года люди борются против свалки около их домов. Будто бы добились её ликвидации. Но сейчас ситуация близка к экологической катастрофе, передает «Белсат».

Вместо того, чтобы ликвидировать свалку, сделали видимость порядка

Жители поселка Знамя труда, что в Гомельской области, обвиняют местные власти в экологическом преступлении.

«Выкопали котлован до самой воды. Теперь в этот котлован сгребли весь мусор. И сверху – рядом стояли сосенки, березки – все накрыли. И закопали мусор до самых грунтовых вод. Сейчас эти грунтовые воды будут заражать все село», – возмущается местный активист Михаил Пехота.

Ложь пропагандистов

Красивую картинку ликвидации несанкционированной свалки показали на государственном телевидении. Слово будто бы дали и местным жителям.

Вот только нестыковка: местные утверждают, что мужчина в сюжете проправительственных СМИ – не житель поселка.

«Мы впервые его увидели на экране телевизора. Он представился жителем поселка «Знамя труда». Но мы даже среди дачников его никогда не видели. Полный мужчина, интересный. Когда мы – деревенские девки – мы так и пришли. А там такой дядя – не наш. Мы считаем, что его привезла председатель сельского совета», – говорят местные.

Мы обратились за объяснением ситуации к председателю сельсовета

«Я по телефону не объясняю. Потому что это серьезный вопрос. Вы можете приехать, если у вас есть аккредитация или разрешение на съемки, мы можем с вами поговорить», – отметила председатель исполкома Жанна Бизня.

Не найдя поддержки на местном уровне, жители обращались в Гомельский райисполком, Комитет госконтроля, администрацию Лукашенко. Ответы – положительные. Мол, поможем, вышлем с проверкой комиссию. Однако, пока результат – нулевой.

За пятнадцать лет существования в непосредственной близости поселка к свалке питьевая вода превратилась в яд.

Исправить ситуацию пытались хлоркой

«После того, как засыпали хлоркой летом, вода стала мутная, белая», – жалуется местная жительница.

Не помогло. После проверки оказалось, что даже в колодце глубиной 35 метров вода плохая.

Чтобы закопанная свалка превратилась в экологическую катастрофу, люди в последней надежде быть услышанными обращаются к Лукашенко:

«Просим провести следствие и наказать людей, которые виноваты в том, что мы оказались в таком положении».

Услышит ли он?