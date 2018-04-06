«Удачный кадр»: как юрист профсоюза РЭП боролся за справедливость 1 6.04.2018, 8:14

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Против активистов профсоюза используют все методы.

Правовой инспектор Юрий Беляков отправился на переговоры с нанимателем, чтобы уладить вопрос об увольнении члена профсоюза, – и вышел из кабинета начальства «хулиганом».

6 апреля в суде Советского района Минска пройдет суд по обвинению юриста профсоюза РЭП Юрия Белякова в оскорблении. Административный процесс начат по заявлению директора ЧУП «Удачный кадр» Н. Касперович.

– Меня обвиняют в совершении административного проступка по ст.17.1 КоАП – мелкое хулиганство, – рассказывает сайту praca-by.info Юрий Беляков.

Как же юрист «нахулиганил»?

В профсоюз РЭП обратилась Анна Батуро, работница «Удачного кадра» - организации, которая занимается фотосъемками в детских садах, с жалобами на длительную невыплату зарплаты. Девушка, работавшая администратором в частной фирме, с момента приема на работу – с октября 2017 года – не получила ни копейки.

Директор Н. Касперович приняла Анну Батуро в качестве молодого специалиста. Постоянно грубила девушке, общалась с ней на повышенных тонах, зарплату не платила. Последней каплей, переполнившей чашу терпения девушки, стал отказ директора выдать документы для постановки на учет нуждающихся и получении социального жилья в Минске. Анна Батуро – сирота, родных у нее нет.

4 марта Юрий Беляков по просьбе работницы посетил ЧУП «Удачный кадр», чтобы договориться об увольнении Анны Батуро по соглашению сторон.

Что же произошло в офисе ЧУП «Удачный кадр»?

Юрий Беляков предъявил директору фирмы доверенность юриста профсоюза РЭП, паспорт и попытался миром уладить конфликтную ситуацию. Однако Н. Касперович, по словам юриста, устроила скандал и вызвала милицию:

– В тот же день я составил заявление о привлечении директора «Удачного кадра» к административной ответственности по ст. 9.3 КоАП за оскорбление, то есть, умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме – Касперович называла меня «неадекватным», и за подачу ложного заявления о привлечении меня к административной ответственности, – сообщил Юрий Беляков. – Участковый инспектор Советского РУВД Минска С. Никитенко составил на меня административный протокол, причем объяснений ни у меня, ни у Батуро он не взял.

Более того, в протоколе указано, что Юрий Беляков является безработным.

– В моих действиях нет состава административного правонарушения: я не кричал, не ругался матом, Касперович не оскорблял, работу организации не прерывал. В отличие от самой Касперович! – отмечает юрист РЭП.

Позже, 19 марта, Анну Батуро уволили за прогулы (она дважды опоздала на 10 минут, за что получила выговоры).

Как объяснил Юрий Беляков, директор наказала девушку дважды за один проступок: и объявила выговор, и уволила; а это противоречит закону.

Анна Батуро при помощи юриста профсоюза РЭП подала иск в суд Советского района Минска с требованием уволить ее по 41 статье Трудового кодекса и выплатить компенсацию в размере трех среднемесячных окладов.