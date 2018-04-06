Велогонщик Василий Кириенко занял третье место на «Туре Басков» 6.04.2018, 8:24

Василий Кириенко

Белорус является одним из сильнейших атлетов в гонках с раздельным стартом.

Велогонщик Василий Кириенко занял третье место на четвертом этапе "Тура Басков" в гонке с раздельным стартом, сообщает БелТа.

Дистанцию в 19,4 км он преодолел за 22 минуты 37 секунд. Быстрее белорусского гонщика профессиональной команды Sky проехали лишь Патрик Бевин из Новой Зеландии - 22 минуты 35 секунд и победитель "разделки" из Словении Примож Роглич - 22 минуты 26 секунд.

В общем зачете многодневки "Тур Басков" Василий Кириенко занимает 44-е место.

Василий Кириенко является одним из сильнейших атлетов в гонках с раздельным стартом. Именно в этой дисциплине он стал чемпионом мира в 2015 году.