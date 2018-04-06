Пластиковые бутылки можно будет сдавать за 10-15 копеек 2 6.04.2018, 8:59

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Правда, не в этом году.

- В 2012 году около 10% всех отходов были обработаны и пущены в повторное использование, а это более 340 тысяч тонн, - рассказывает замдиректора госучреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Надежда Татаринцева. - На сегодняшний момент мы перерабатываем уже 17%, а это 650 тысяч тонн. А если сложить все итоги за последние пять лет, то получится почти миллион тонн отходов, которые обрели вторую жизнь.

Уже несколько лет в торговых центрах Беларуси стоят контейнеры для сбора батареек, старой бытовой техники и ламп. Теперь нам предлагают новую систему - депозитно-залоговый сбор упаковки. То есть специальные автоматы будут принимать использованные пластиковые бутылки, возвращая деньги за них, пишет kp.by.

- Программа задумана масштабная. К 2020 году планируется установить первые пункты приема, в которых будут платить за сданные бутылки. Опыт различных стран показывает, что такая система помогает собирать 80 - 90% пластиковой и стеклянной тары, - говорит чиновница.

Точных цен на бутылки, конечно, еще нет. Но цена одной бутылки - 10% от стоимости товара. Бутылка воды, например, в среднем стоит 1 - 1,5 рубля, то покупателю вернут 10 - 15 копеек.

По поводу того, как обращаться с мусором, уже даже разработана Национальная стратегия до 2035 года.

- Мы уже приступили к реализации проекта по производству альтернативного топлива для использования его на цементных заводах в Гродно и Могилеве. В качестве топлива там будут использоваться переработанные отходы. Если итоги работы будут положительные, таких предприятий может стать больше. Конечно, наиболее остро проблема по использованию отходов стоит в Минске, тут нам надо мыслить глобальнее. Проблему предполагается решить путем создания завода по сжиганию отходов мощностью около 500 тысяч тонн в год. Если проект завершится удачно, предприятие будет не только утилизировать отходы, но и производить тепловую и электрическую энергию, - заключила Татаринцева.