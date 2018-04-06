Экс-министр обороны Польши: Белорусская армия - часть российской 2 6.04.2018, 9:04

Януш Онышкевич

Фото: Albert Zawada / AG

Россия не отказалась от своего стратегического плана — ослабить Евросоюз.

Один из лидеров польской «Солидарности», экс-министр обороны Польши и бывший вице-председатель Европарламента Януш Адам Онышкевич не оставляет активную политику — сейчас он является советником министра обороны РП и принимает участие в работе Североатлантического совета НАТО. Януш Онышкевич посетил Минск для участия в дискуссии о гражданском контроле военных структур, пишет Thinktanks.by.

Россия полностью исчерпала запас европейского доверия

Нынешние взаимоотношения Евросоюза и России Януш Адам Онышкевич еще не считает новой холодной войной, он называет их «очень холодным миром». По его мнению, сейчас даже Владимир Путин начинает понимать, что тактика давления и угроз уже не подействует на Европу, что «уступок с нашей стороны не будет». «Сейчас появляются какие-то спекуляции, дескать, Россия разрабатывает новый подход в отношениях с Западом, увидим, что это за подход — надо чтобы прошло какое-то время после выборов российского президента, - сказал политик. - Главная проблема сейчас в наших отношениях с Россией — это полное отсутствие доверия со стороны Европы. А какое может быть доверие, если Россия показала, что не считает международное право необходимым к исполнению? Показала, что она может применять превентивную войну».

Януш Онышкевич напоминает, что впервые Россия применила такую форму войны в Грузии в 2008 году: «Все тогда обращали внимание на Южную Осетию — там русские могли приводить какие-то аргументы против политики Михаила Саакашвили и т. д. Но никто не говорил об Абхазии - а там никаких аргументов у России не было, кроме того, что решение о войне было принято на основании вещей, которые могут произойти. Потом эта ситуация повторилась с Крымом. Угрозы для русских там не было, но Россия говорила, что такая угроза может быть».

По словам Януша Онышкевича, в Европе понимают, что хоть какое-то доверие надо восстанавливать или выстраивать усилиями обеих сторон, но пока ничто не обещает, что такие усилия могут быть предприняты: «Проблема в том, что Россия не отказалась от своего стратегического плана — ослабить Евросоюз, расколоть ЕС и США, чтобы получить свои выгоды с точки зрения баланса сил между ЕС и Россией. Будем ждать, будут ли какие-то шаги со стороны Москвы, но Европа, полагаю, не пойдет на какие-то уступки. Европе нужно держать свою линию обороны и в то же время надеяться, что Россия поймет, что ее политика вредит ее же интересам».

Белорусская армия — часть российской военной машины

Поверить в абсолютную безопасность соседства с Беларусью мешает следующая ситуация: «Как белорусские военные и политики смогут совмещать записанное в Конституции стремление к нейтралитету и обязанности союзника страны, ведущей очень агрессивную политику? Мы знаем, что сейчас нет белорусской автономной противовоздушной обороны, знаем, что есть гарантия со стороны Беларуси защищать российские военные объекты на территории Беларуси в случае возникновения угрозы для этих объектов. Все это сводит Беларусь к статусу не вполне независимой страны. И для нас это тоже проблема. С нашей точки зрения белорусская армия — часть российской военной структуры», - сказал польский политик.