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Школы обязали направить учителей на пасхальное богослужение с участием Лукашенко

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  • 6.04.2018, 9:24
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Что учителя будут делать на мероприятии пока неизвестно.

Управление образования Центрального района Минска разослало по школам и гимназиях разнарядку на пасхальную богослужение 8 апреля в минском храме Всех Святых, пишет «Радыё Свабода».

Согласно разнарядке каждое учебное заведение должно представить «двух желающих» для присутствия на богослужении «с участием главы государства».

Гимназии и школы, в которые позвонил корреспондент «Свободы», уже направили списки учителей.

Заведующая сектором воспитательной, социальной и идеологической работы управления образования Центрального района Минска Галина Смирнова сказала, что такой приказ дал отдел идеологии администрации района.

«Нам позвонили и сказали, что надо дать фамилии людей, которые будут участвовать в этом мероприятии. Нужных людей уже нашли, это 30 человек», - сказала она Свободе.

Что учителя будут делать на мероприятии, ни в учебных заведениях, ни в отделе идеологии администрации Центрального района не сказали.


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