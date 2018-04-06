«Черный сценарий» для бюджета и белорусской нефтянки: когда наступит время «Ч»? Татьяна Маненок, «Белрынок»

6.04.2018, 9:35

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В России пока не поставлена точка в дискуссии о сроках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли.

Но, скорее всего, в ближайшие 2-3 года российское правительство на это не решится. Что в свою очередь позволяет Беларуси самортизировать растущие проблемы разбалансировки бюджета, а отечественным НПЗ – без дополнительного стресса завершить модернизацию.

Замминистра финансов Беларуси Дмитрий Кийко в числе причин назревшей налоговой реформы в стране назвал реально сформировавшиеся риски разбалансировки доходной и расходной частей бюджета. А одним из наиболее масштабных рисков он считает завершение в России налогового маневра и отказ от взимания вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты, вследствие чего Беларусь потеряет один из доходных источников.

«При таком развитии сценария нашей нефтеперерабатывающей отрасли придется функционировать фактически в режиме мировых цен на нефть, что дополнительно потребует необходимость принятия внутренних компенсационных мер по обеспечению ее эффективности. Речь, прежде всего, идет о снижении акцизов», — сказал Д. Кийко на международной конференции «Фискальная политика в целях устойчивого экономического развития» 28 марта.

Какой суммы лишится Беларусь в случае завершения РФ налогового маневра в нефтяной отрасли?

Российская газета «Ведомости» 16 марта со ссылкой на директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексея Сазанова сообщила, что российский бюджет потерял в 2017 году из-за беспошлинных поставок нефти в Беларусь 140 млрд. рублей (примерно 2,455 млрд. долларов).

Каким образом Минфин РФ подсчитал эти потери, не совсем понятно. Сейчас Беларусь получает в свой бюджет весь объем экспортных пошлин на нефтепродукты. Согласно данным Минфин РФ, в 2015 году Беларусь получила порядка 1,27 млрд. долларов экспортных пошлин на нефтепродукты, в 2016 году — 550 млн. долларов, а в 2017 году — чуть более 600 млн. долларов.

Кроме того, в этом году, как и в 2017 году, Беларусь получает деньги от «перетаможки» 6 млн. тонн нефти. Сумма эта официально не называется. Но, как можно предположить, она сопоставима с объемом экспортных пошлин на нефтепродукты. Косвенным подтверждением этому служат следующие цифры. В бюджет на 2018 год заложено поступление 486,5 млн. долларов пошлин на нефтепродукты. Объем текущих безвозмездных поступлений от иностранных государств (вероятно, пошлины от «перетаможки» российской нефти) равен 1,193 млрд. рублей (585,2 млн. долларов).

Средства, полученные от экспортных пошлин на нефтепродукты, Беларусь планирует до 2020 г. направлять на погашение внешнего долга. «Одна из задач Минфина по государственному долгу заключается в погашении внешнего госдолга не менее чем на 25% за счет недолговых источников. Мы планируем направлять на погашение долга все полученные пошлины на нефтепродукты как минимум до 2020 года», — сказал замминистра финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил журналистам 28 марта.

Напомним, валютные платежи по белорусскому госдолгу в 2018 году суммарно оцениваются в 3,7 млрд. долларов, в том числе на погашение основного долга будет направлено 2,5 млрд. долларов, на обслуживание — более 1,2 млрд. долларов. При этом Минфин намерен рефинансировать в год около 1 млрд. долларов госдолга.

Минск рассчитываем на пролонгацию «перетаможки»

Также 28 марта Ю. Селиверстов сообщил что «перетаможка» будет продолжаться пока до 2020 года.

Известно, что Беларусь и Россия 13 апреля 2017 г. подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере, в соответствии с которыми в 2017-2018 годах РФ будет направлять 18 млн. тонн нефти на белорусские НПЗ для переработки, а еще 6 млн. тонн будут «перетамаживаться» в Беларуси.

То есть, разрешит ли РФ Беларуси «перетамаживать» 6 млн. тонн нефти в 2019 году, сторонам придется еще договариваться. «Это условие зафиксировано на определенный период, который продолжается в 2018 году. Но эта схема может быть пролонгирована и на 2019 году – в том случае, если обе стороны не будут возражать. Думаю, с нашей стороны возражений не будет», — сказал собеседник.

Можно предположить, что белорусская сторона сделает все возможное, чтобы не потерять этот источник дохода.

Главный лоббист обнуления пошлин – Минфин РФ

В России на протяжении двух последних лет Минэнерго и Минфин ведут жесткую дискуссию о принципах налогообложения в нефтегазовой отрасли. Камень преткновения — срок завершения налогового маневра в нефтяной отрасли с обнулением экспортных пошлин. Минфин настаивает, что это нужно сделать в ближайшее время. Отказываться от экспортной пошлины на нефть надо в любом случае, причем чем быстрее, тем лучше, заявил в конце 2017 года заместитель министра финансов Илья Трунин, отметив, что это можно сделать в 2019 году, но надо начинать в начале 2018года.

Минфин убежден, что создание конкурентной среды в нефтяной отрасли требует завершения налогового маневра. Нужно избавиться от неэффективных субсидий, а для этого поскорее завершить налоговый маневр — полностью обнулить пошлины на сырую нефть и нефтепродукты, которые компенсирует рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). При этом с целью минимизации риска роста цен на внутреннем рынке Минфин предлагает одновременно понизить акцизы на нефтепродукты на 2-3 рубля на литр, а также ввести отрицательный акциз на тонну переработанной нефти для заводов, которые поставляют нефтепродукты, соответствующие требованиям технического регламента на моторные топлива, на внутренний рынок. Кроме этого, при отказе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты Минфин предлагает создать дополнительные стимулы для модернизации НПЗ в виде повышающего коэффициента к базовой ставке отрицательного акциза на тонну переработанной нефти для тех НПЗ, которые успешно завершили проекты по модернизации.

Против скорого завершения налогового маневра Минэнерго. Оно считает, что это может привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и закрытию ряда НПЗ, и предлагает повременить до середины следующего десятилетия, когда российские НПЗ завершат модернизацию мощностей.

«Мы считаем, что такой налоговый маневр может быть после того, как будет закончена модернизация всех НПЗ и не ранее 2023 года — плавно к 1 января 2025 года, к моменту создания единых рынков в рамках Евразийского экономического союза. В противном случае риски, которые вы назвали, они есть», — сказал министр энергетики Александр Новак.

Минфин РФ подверг критике это заявление Минэнерго. По словам директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина А. Сазанова, механизм господдержки НПЗ сегодня неэффективен и за период 2006-2016 годов объем бюджетных вливания в отрасли в 5 раз превысил инвестиции компаний в переработку. Объем ежегодной субсидии переработчикам составляет триллион рублей, она идет всем без разбора, и теперь господдержку надо сделать адресной — давать ее лишь тем, кто работает на нужды внутреннего рынка, а не на экспорт ради выручки, 90% которой оседает в оффшорах.

По словам А. Сазанова, если завершить маневр и перейти на адресную господдержку только тех заводов, которые отвечают нуждам внутреннего рынка, то исчезнет и проблема несправедливого оседания пошлин в бюджете других стран Евразийского экономического союза. «Поддерживать коллег надо, но нужно использовать явные, счетные формы поддержки — займы, кредиты, покупку финансовых активов», — пояснил он.

Дворкович: маневрировать будем после модернизации НПЗ

Курирующий отрасль вице-премьер Аркадий Дворкович поддерживает позицию Минэнерго. «Если делать налоговый маневр обязательным, то это, по мнению других министерств, не способствует хорошим результатам. Вся дополнительная нагрузка будет на не интегрированных в ВИНК НПЗ и отчасти на Беларуси. Если в этом цель налогового маневра, то она какая-то решетчатая. А если другая цель, то она не достигается. Поэтому все остальные ведомства считают, что это преждевременно делать», — заявил он 22 марта.

Когда закончится модернизация НПЗ, когда будут внедрены на них современные технологические процессы, то мы готовы к этому вопросу вернуться. «Я тоже склоняюсь к тому, что это (завершение налогового маневра — ИФ) преждевременно», — подчеркнул он.

Решение о завершении налогового маневра уже в 2019 году либо растягивании его еще на 3-4 года должно быть принято в 2018 году до осенней сессии Государственной думы.

Успеют ли белорусские НПЗ модернизироваться до обнуления пошлин?

Обнуление пошлин на нефть и нефтепродукты будут означать, что белорусским НПЗ придется покупать российскую нефть по мировым ценам (сейчас эта цена – 80% от мировой). Чтобы подготовиться к работе в новых условиях, НПЗ пытаются ускорить модернизацию своих мощностей и по технологическому уровню приблизиться к европейским заводам.

Завершить ключевые проекты в рамках модернизации белорусские НПЗ обязаны к 2019 году. Сейчас степень их готовности оценивается на уровне 84%, и для завершения модернизации каждому НПЗ нужно вложить еще по 400 млн. долларов.

Потенциально белорусские НПЗ сейчас могут переработать до 24 млн. тонн нефти в год. Но пока ведется модернизация, на «Нафтане» выгоднее переработать 8,2-8,3 млн. тонн, на Мозырском НПЗ — до 10 млн. тонн.

Профильные эксперты отмечают, что наращивать объем переработки для белорусских НПЗ сейчас экономически нецелесообразно. «Ибо, переработав больший объем нефти, нам придется уходить на менее маржинальные рынки реализации нефтепродуктов. То есть, можно купить дополнительный объем нефти, но он будет стоить дороже. При этом продавать нефтепродукты из более дорогой нефти придется на менее маржинальных рынках. Следовательно, возникает дилемма: перекроет ли плюс от дополнительного объема переработки нефти неизбежные минусы? Вряд ли», — пояснил ситуацию собеседник БЕЛРЫНКА.

Ранее белорусский вице-премьер Владимир Семашко отмечал, что перерабатывать 24 млн. тонн нефти в год белорусские НПЗ смогут после завершения модернизации с середины 2020 года. К этому времени глубина переработки нефти на белорусских НПЗ составит 91-92%. «В 4,5 раза упадет выход мазута и увеличится выход светлых продуктов. Будет выгоднее нефть переработать, чем перетаможивать», — сказал В. Семашко.

Исходя из этого заявления правительственного куратора белорусского ТЭКа, можно предположить, что белорусская сторона попытается договориться с Россией о продлении механизма «перетаможки» еще как минимум на 1-1,5 года.

Татьяна Маненок, «Белрынок»