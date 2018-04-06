В Зельве никак не могут установить мемориальную доску на доме Гениюш 6.04.2018, 9:44

«Палки в колеса» постоянно ставят местные власти.

Еще в августе 2010 года творческая общественность Беларуси вместе с зельвенцами прикрепила мемориальную доску на доме в Зельве, где жила великая белорусский поэтесса, узник сталинских лагерей Лариса Гениюш (1910-1983) .

Новые жильцы дома дали на это согласие и претензий не имели. Так на 100-летие знаменитой белорусском поэтессы было увековечено ее имя. Но вывеска долго на доме, где жила поэтесса, не задержалась, сообщает «Радыё Рацыя».

Под руководством заместителя председателя Зельвенского райисполкома Валентина Семеняко ее сняли и отдали на хранение в Зельвенский РОВД. Через некоторое время писатели Михась Скобла и Сергей Чигрин табличку с зельвенской милиции забрали. Сейчас она хранится в ее автора Алеся Шатерника в Минске.

Михась Скобла летом 2011 года забрал табличку из Зельвенского РОВД. Руководитель Гродненского отделения Союза белорусских писателей Валентин Дубатовка письменно обратился в Зельвенский райисполком, чтобы дали разрешение на установку таблички на доме, где жила Лариса Гениюш. И недавно из Зельвы из райисполкома пришел ответ за подписью председателя Зельвенского райисполкома Яна Пальчиса, мол, жительницы этого дома Мария Дайкала и Любовь Захара против этого.

Странно, недавно эти женщины были не против, а теперь - против. Местные идеологи, значит, «поработали».

Міхась Скобла летам 2011 года забірае шыльду з Зэльвенскага РАУС.

Любопытно и то, что Пальчис Зельвенский райисполком уже не возглавляет, а тот самый Семеняка заместителем председателя райисполкома также не работает.

По словам Михаила Скоблы, снова придется официально обращаться уже к новому председателю Зельвенского райисполкома Денису Ольшевскому. Может, новый молодой руководитель района поддержит идею творческой белорусской интеллигенции и своих земляков и даст разрешение вернуть табличку на дом, где жила Лариса Гениюш.