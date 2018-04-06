ЦСКА Гончаренко потерпел крупное поражение от «Арсенала» 1 6.04.2018, 9:49

Счет — 1:4.

Московский ЦСКА, которым руководит белорусский специалист Виктор Гончаренко, потерпел крупное поражение от лондонского "Арсенала" в первом матче 1/4 финала Лиги Европы — 1:4.

В составе "канониров" по два мяча забили Аарон Рамсей и Александр Лаказетт, единственный гол армейцев на счету Александра Головина, сообщает Прессбол.

Ответная встреча пройдет в Москве 12 апреля.

АРСЕНАЛ — ЦСКА — 4:1

ЛОНДОН. "Арсенал Стэдиум".

Судья — П.Краловец (Чехия).

АРСЕНАЛ: Чех — Беллерин, Мустафи, Косельни, Монреаль — Мхитарян (Ивоби, 61), Рамсей, Джака, Уилшер (Эльнени, 75) — Озил — Лаказетт (Уэлбек, 74).

ЦСКА: Акинфеев — А.Березуцкий, Игнашевич, В.Березуцкий — Кучаев, Головин, Натхо (Миланов, 74), Дзагоев (Витиньо, 64), Щенников — Муса (Хосонов, 83), Вернблум.

ГОЛЫ: 1:0 — Рамсей (9, пас — Беллерин). 1:1 — Головин (15, со штрафного). 2:1 — Лаказетт (23, с пенальти). 3:1 — Рамсей (28, пас — Озил). 4:1 — Лаказетт (35, пас — Озил).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Джака, Беллерин; Дзагоев, Муса, Щенников, Витиньо, Акинфеев.