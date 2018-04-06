Андрей Макаревич: Джон Леннон стал бы подпольщиком 6.04.2018, 9:52

Музыкант представил мир, если бы СССР при Сталине и Германия при Гитлере могли заключить союз.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал в Facebook:

"А давайте пофантазируем: представим, что Гитлер в начале 41-го года оказался чуть более адекватен и – не напал на Советский Союз. А напротив, имея пакт о ненападении и прочие экономическо-технические связи (даже Геринг учился в воронежском авиаучилище) – убедил Сталина войти в военную коалицию и вместе раздолбать Великобританию".

По мнению музыканта, Сталин пошел бы на договор с Гитлером в обмен на получение контроля над еще одной частью восточной Европы.

"У них вообще больше совпадений во взглядах, чем разночтений, даже в еврейском вопросе: Гитлер хочет его окончательного решения, Сталин предлагает оставшихся сослать на Мадагаскар, пусть строят там себе свой Израиль... В общем, договорились бы. И Англия бы капитулировала", – отметил он.

Макаревич предположил, что в этом случае США сбросили бы ядерные бомбы на Японию, чтобы напугать Германию и СССР, вынудив тех подписать мирный договор.

"Земля поделена двумя великими океанами и тремя супердержавами – как это сокращает количество нюансов! Мир стал бы совсем другим: Джон Леннон, родившись, стал бы подпольщиком, а не музыкантом, "Битлз" не возникли, не случилось бы музыкальной революции, рок-нролл остался сугубо местным локальным американским явлением, а его обрывки, как и обрывки джаза, изредка перелетающие через железные стены Германии и СССР, приняли бы уродливый кабацко-опереточный характер... Но что меня интересует более всего – ужились бы эти два людоеда в одной упряжке хотя бы до физической смерти одного из них? Или бы раньше друг другу глотки перегрызли?" – подытожил он.