В марте ЗВР Беларуси снизились почти на 100 миллионов долларов 1 6.04.2018, 9:58

На снижение повлияла выплата долгов.

Золотовалютные резервы Беларуси в марте снизились на 98,8 млн. долларов и по состоянию на 1 апреля составили 6,99 млрд. 1 марта они достигали 7,09 млрд. долларов.

Как сообщает Нацбанк на снижение ЗВР повлияла выплата по внешним и внутренним обязательствами в размере 415 млн. долларов.

ЗВР в течение месяца пополнялись за счет поступлений валюты в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, Нацбанк и Минфин провели размещение нескольких выпусков валютных облигаций. Также валюта покупалась на БВФБ. По итогам марта на валютном рынке Беларуси отмечался профицит предложения, пишет belmarket.by.