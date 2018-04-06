закрыть
6 апреля 2018, пятница, 10:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В марте ЗВР Беларуси снизились почти на 100 миллионов долларов

1
  • 6.04.2018, 9:58

На снижение повлияла выплата долгов.

Золотовалютные резервы Беларуси в марте снизились на 98,8 млн. долларов и по состоянию на 1 апреля составили 6,99 млрд. 1 марта они достигали 7,09 млрд. долларов.

Как сообщает Нацбанк на снижение ЗВР повлияла выплата по внешним и внутренним обязательствами в размере 415 млн. долларов.

ЗВР в течение месяца пополнялись за счет поступлений валюты в бюджет, в том числе от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Кроме того, Нацбанк и Минфин провели размещение нескольких выпусков валютных облигаций. Также валюта покупалась на БВФБ. По итогам марта на валютном рынке Беларуси отмечался профицит предложения, пишет belmarket.by.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич