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Страстная пятница: что делать в этот день

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  • 6.04.2018, 10:24
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6 апреля православные христиане чтят Страстную пятницу.

Во время последней недели перед Пасхой каждый день посвящен памяти событий последних дней жизни Иисуса Христа, пишет strana.ua.

Страстная пятница – это день в память суда над Христом, его страданиях и смерти на кресте на горе Голгофа. Этим событиям посвящена пятничная церковная служба.

История Страстной пятницы

В этот день священники осудили Иисуса Христа и пришли к римскому прокуратору Понтию Пилату, чтобы тот приговорил его к смерти. Иудея тогда была частью Римской империи - и смертные приговоры мог выносить только представитель императорской власти.

Однако Пилат не нашел никакой вины на Христе и предложил иудейским первосвященникам изменить свое решение. Однако они отказались. Причина этого решения (предопределившего судьбы мира) стала давняя вражда, которую иерархи ощущали к Иисусу - он постоянно обличал их лицемерие и стяжательство, а главное - привлек на свою сторону огромное количество народа.

Кроме того, Христос, по их мнению, совершил богохульство, называя себя Мессией и Сыном Божьим (иудеи, конечно, ждут мессию, но не такого - в нищенских одеждах и верхом на осле).

По обычаям, накануне иудейской Пасхи на свободу выпускали кого-нибудь из осужденных. Пилат предложил народу выбрать, кого отпустить – Иисуса или же преступника Варавву. Толпа выбрала последнего. А об Иисусе кричала: "Распни его!".

Иисуса заставили идти на место казни Голгофу, таща на себе крест. Для насмешки на него надели красный плащ, а на голову – терновый венец. На горе распяли Иисуса, а рядом с ним – двух разбойников. Там он скончался после нескольких часов мучений, а перед этим на город опустилась тьма. После смерти Христа завеса в храме Иерусалима разорвалась пополам.

Тело Христа ученики забрали, завернули в плащаницу и поместили в склеп, завалив вход в него огромным камнем. А через день, согласно Евангелиям, Иисус воскрес.

Что можно и чего нельзя делать в Страстную пятницу

Этот день должен быть посвящен молитвам и духовному очищению перед Пасхой.

Чтобы очистить от скверны свой дом, после службы принесите из церкви 12 свечей, зажгите их и дайте догореть до конца. Можно с ними обойти все углы дома. Это очистит ваше жилище и принесет благополучие.

Разрешенная еда в предпоследний день поста - только хлеб и вода. Есть можно только после того, как в церкви вынесут Плащаницу.

Все хозяйственные дела нужно завершить накануне, в Чистый четверг. В Страстную пятницу уже не разрешается заниматься домашней работой, земельными работами. По поверю, посаженные в этот день растения не взойдут.

Нельзя забивать гвозди либо вбивать что-либо в землю. В доме не стоит пользоваться острыми металлическими предметами (ведь в этот день в руки и ноги Христа римские легионеры вбивали гвозди), а значит, под запретом вязание и шитье.

В Страстную пятницу можно печь пасхальные куличи, однако перед этим хозяйке нужно помолиться и попросить благословения у Бога. Кстати, есть поверье, что испеченный в этот день хлеб долго не черствеет.

В этот день категорически нельзя веселиться, петь, танцевать. Даже в церкви богослужение проходит без песнопений. Если на Страстную пятницу выпадает какой-то праздник (например, день рождения, какая-либо годовщина), то отмечание нужно перенести на другой день. В народе считается, что кто смеется в Страстную пятницу, тому потом плакать до конца года.


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