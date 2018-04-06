Яцек Чапутович : Наша цель - это сильный ЕС 6.04.2018, 10:38

Яцек Чапутович

Глава МИД Польши встретился в Париже со своим французским коллегой.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Польша и Франция хотят развивать Европейский союз. Глава польской дипломатии встретился в Париже с французским визави Жаном-Ивом Ле Дрианом, сообщает «Радио Польша».

Яцек Чапутович отметил, что встреча прошла в хорошей атмосфере, Польша и Франция выражают желание укрепить позицию ЕС на мировой арене:

«Могут отличаться методы, которыми мы хотим этого достичь, но цель та же – сильный и единый Европейский союз. Мой коллега сказал о Европейском союзе без разделов, и это важная декларация, потому что Польша также выступает за Евросоюз 27 государств».

Глава польского МИД добавил, что на переговорах в Париже также шла речь об углублении двусторонних связей между Польшей и Францией, в том числе на уровне вузов. Министры продлили соглашение о взаимном стратегическом сотрудничестве.