Как судебные исполнители «прочесывают» дороги в поисках должников 7 6.04.2018, 10:37

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На авто остановленного водителя могут наложить арест.

Выявление должников с помощью проверки документов автолюбителей вовсе не новая тема. Ее активно используют судебные исполнители уже несколько лет, чтобы находить тех, до кого порой не получается "достучаться" по месту жительства. Об этом много писали и даже снимали сюжеты для ТВ, но abw.by не стал отказываться от возможности участвовать в таком рейде, чтобы понять, в чем его эффект.

Временно принять журналиста в свой коллектив согласился отдел ГАИ Партизанского района Минска. У инспекции в таких рейдах свой интерес: как орган, ведущий административный процесс, ГАИ обязана контролировать исполнение постановлений о наложении штрафов.

Напомним, что с марта нынешнего года законодательство в части взыскания штрафов было смягчено. Если раньше при невозможности оплатить штраф на месте у водителей изымали документы и давали им пятидневный срок на оплату, то сейчас практика изъятия документов не применяется, а срок для внесения оплаты в случае согласия с постановлением увеличен до 30 дней. По его истечении к сумме штрафа в случае неоплаты добавляются две базовые величины, а через некоторое время дело передается в Отдел принудительного исполнения (ОПИ). И при проведении таких рейдов сотрудники ГАИ заодно информируют водителей об этом нововведении.

Внешне все выглядит как обычная проверка на дороге. В нашем случае технические средства, позволяющие считывать госномер автомобиля и по нему дистанционно определять, имеет ли автовладелец задолженность, были недоступны. Поэтому проверка проводилась в "ручном" режиме - путем сверки данных водительского удостоверения с базами должников.

Еще в самом начале рейда сотрудники ОПИ Партизанского района то ли похвалились, то ли оправдались: теперь они имеют доступ не только к своей территориальной базе, но и к общей республиканской. Для них это плюс в части выявления должников, для останавливаемых сотрудниками ГАИ - небольшой минус, потому что проверка занимает чуть дольше времени, чем обычно.

В ту самую базу попадает каждый белорус, который имеет задолженность перед государством или другими гражданами, будь то неоплаченные штрафы, просрочка выплат по кредиту, алиментам, гражданским искам и т.д. В базу попадает даже неоплата услуг мобильных операторов. Кстати, по словам судебных исполнителей, с оплатой штрафов по камерам фотофиксации дела обстоят благополучнее всего - белорусы в большинстве своем исправно платят по "письмам счастья". В отличие от пьяных пешеходов, которым часто "нечего терять, кроме своих цепей".

Кстати, недавно в Гродно была история, когда автовладельцу, сменившему место жительства, извещение о необходимости оплатить штраф за превышение скорости пришло на старый адрес, по которому он не жил. Поскольку срок "добровольной оплаты" истек, к нему обратился судебный исполнитель. Гродненец был не против погасить задолженность, однако принципиально не соглашался платить "пеню", как он это назвал, так как считал, что письмо не попало к нему в руки не по его вине. "Пеней" оказалась сумма, равная 10% задолженности, - ровно столько "приклеивается" к долгу, если в дело о его истребовании вступает служба принудительного исполнения. В итоге гродненец уступил, полностью погасив задолженность, но остался вопрос: почему, если человек не скрывался и его телефон остался прежним, он не получил письмо?

- Скорее всего, автовладелец фактически сменил место жительства, не меняя прописку, - рассуждает один из инспекторов. - Вообще по правилам при смене регистрации собственник авто обязан внести соответствующую информацию в техпаспорт автомобиля. Но это мало кто делает.

В Центре фиксации правонарушений рассказали, что извещения о нарушениях действительно рассылаются по месту регистрации, а данные берутся из базы паспортной службы. Иными словами, когда в паспорте гражданина появляется штамп с новой пропиской, данные республиканской базы автоматически обновляются, извещения направляются по новому адресу.

Тем временем сотрудницы Отдела принудительного исполнения проверяют тех, кого останавливают инспекторы ГАИ.

Первый должник не заставляет себя долго ждать. На его счету сразу три задолженности: за услуги связи, по гражданскому иску и по линии страхования. Общая сумма задолженности - 3365 рублей.

- Я видел вас по телевизору и думал: только бы меня не остановили! - восклицает мужчина. Он, кажется, нисколько не расстроен происходящим.

В разговоре с судебными исполнителями то и дело фигурирует слово "квитанция", но по базе его задолженности до сих пор идут как непогашенные. Судебные исполнители дали мужчине 7 дней для разбирательства, а по истечении этого срока пригрозили другими методами воздействия.

Стоит отметить, что "вычислить" должника в потоке автомобилей практически невозможно. Поэтому инспекторы действуют интуитивно, останавливая и новые автомобили, и старые, и грузовые. Пока девушки из Отдела принудительного исполнения стучат пальцами по клавиатурам ноутбуков, некоторые водители сами заинтересованно любопытствуют, нет ли их вдруг в списках должников.

- А бывает так, что человек не знает, что у него есть какая-то задолженность? - интересуются журналисты.

- Скорее нет, - объясняет одна из девушек. - Это может быть долг, о котором человек просто уже забыл. Но, как правило, все должники знают о своих долгах.

Непонятно, кому верить, но следующий мужчина, данные которого высветились в базе, казалось, был удивлен. На его счету - два непогашенных штрафа за административные нарушения на 36 и 5 рублей. Мужчина пожимает плечами и обещает во всем разобраться.

- А вы можете наложить арест, например, на автомобиль остановленного нами водителя? - спрашивают журналисты.

- Такая мера не исключена. Все зависит от размера задолженности и других факторов, в том числе и решения конкретного судебного исполнителя.

- Цель таких рейдов не лишить гражданина имущества, а предупредить его о последствиях неуплаты штрафа, - вступает в беседу инспектор ГАИ. - Со своей стороны мы ведем разъяснительную работу с водителями. Людям стало проще: не нужно ехать в ГАИ, везти квитанцию об оплате, забирать талон к в/у - достаточно просто оплатить штраф через ЕРИП, почту или иным способом, но некоторые восприняли это не совсем правильно.

В процессе сотрудники получают информацию о месте нахождения двух транспортных средств, владельцы которых занесены в базу. Но экстренно срываться смысла нет, уверяют судебные исполнители, поэтому инспекторы ГАИ продолжают выборочно останавливать автомобили.

Через полчаса сотрудники ОПИ решают все же выехать по указанным адресам, а это значит, что наши пути расходятся.

В ГАИ признаются: после принятия закона №95-З от 8 января 2018 года, который внес вышеописанные послабления в КоАП, взыскиваемость штрафов на первых порах несколько снизилась. Но информационная работа с населением идет, в том числе и посредством таких рейдов, и она дает свои результаты.