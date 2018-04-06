Пасха-2018: что обязательно должно быть на праздничном столе 6.04.2018, 11:16

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В это воскресенье, 8 апреля, православные верующие всего мира отмечают светлый праздник Пасхи.

В этот день принято всей семьей собираться за столом. Редакция tv.ua подготовила список блюд, которые хозяйка обязательно должна подать в этот день.

Стол обязательно должен быть богатым и изобиловать вкусными блюдами и угощениями. Так, например, невозможно представить себе Пасху без пасхи, крашеных яиц и творожной пасхи.

Для верующих христиан пахка символизирует присутствие Создателя в нашей мирской жизни. Она готовится из дрожжевого теста с самыми различными добавками. Творожная пасха не требует термической обработки — это творог, перетертый с маслом, смешанный с сахаром, сметаной и яйцами. Сюда также добавляют изюм, курагу, орехи, свежие фрукты и ягоды, а также шоколад. Такая паска готовится в специальной пирамидальной форме, которая символизирует Гроб Господень, что обозначено в Священном писании, с рельефными буквами «Х.В.» и другой символикой, которая говорит о перенесенных Христом страданиях.

Что касается дарения и съедания крашеных яиц, то и здесь прослеживается символическое значение. Яйцо во многих религиях — символ жизни, а в христианстве оно является образом самого воскрешения.

В основном к столу подают ряд мясных закусок: запеченную буженину, куриные рулеты в беконе, печеночный паштет, холодец, рулетики из индейки.

Нельзя не вспомнить и о напитках, без которых не проходит праздник. Классикой можно считать компот, кисель и морс. Их с удовольствием пьют и взрослые, и дети. Но самое почетное место занимает красное вино, освященное в храме.

Однако отметим, что приступать к праздничному застолью стоит постепенно. После длительного периода воздержания от ряда продуктов организму необходимо дать время для адаптации. После пасхального богослужения принято выпивать 1 ложечку растительного масла. Через некоторое время попробовать небольшой кусочек яйца и кулича. На Пасху, как и всю последующую неделю, стоит быть осторожным с тяжелой пищей и постепенно вводить ее в свой привычный рацион, прислушиваясь к своему организму.