Брестчане про прием в горисполкоме: Кричали все, думали, потолок обрушится 5 6.04.2018, 10:58

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Жители растрескавшихся домов не верят чиновникам.

«Брестская газета» написала про встречу в горисполкоме глазами присутствовавших на ней владельцев домов, растрескавшихся при забивании свай путепровода.

В связи со строительством в Бресте Западного обхода жильцы нечетной стороны ул. Поплавского были переселены, а их дома снесены. Четную сторону отселять не стали, но после того как строители начали забивать сваи для будущего путепровода, дома горожан покрылись трещинами. Долгое время должностные лица игнорировали обращения тех, чьи дома пострадали. Тогда в ответ на такое безразличие горожане решили провести пикет. Но власти не разрешили им это сделать. 28 марта председатель горисполкома Александр Рогачук провел личный прием, на который записались более 40 человек. В основном это жители улиц Поплавского и Межевой.

Эмоции порой достигали накала, кричали все

Виола Ярошук (дом №4 по ул. Поплавского):

— Изначально мы ожидали, что нас отошьют, мол, трещины у вас были и раньше, а вы под эту марку хотите свои проблемы решить. Но председатель горисполкома сразу сказал, что ущерб, безусловно, есть. Рогачук поднимал должностных лиц, а там были представители заказчика, подрядчика, проектировщики, и задавал им вопросы. Отвечая на них, они мялись, краснели, а порой ничего не могли толком сказать. Люди во многом были с их ответами не согласны, потому эмоции порой достигали накала, кричали все, думала, потолок обрушится.

Нам обещано, что предприятие БелНИИС будет проводить экспертизу за счет государства. Если мы решим, что экспертизе доверять нельзя, и подадим в суд, то горисполком выйдет с ходатайством об освобождении нас от госпошлины.

Когда я указала на ту нестыковку, что начальник строительного управления ОАО «Строительный трест №8» Кулинич сказал, что буронабивной метод им предлагался, но заказчик не дал согласия, то в ответ прозвучало что-то вроде того, мало ли кто и что сказал. В общем, они продолжали утверждать, что сваи забивались путем бурения и они ничего не нарушили. Сначала речь шла о том, что сваи можно забивать только на расстоянии в 150 метров от домов, но потом заявили, что достаточно и 30. Люди стали спрашивать, какое расстояние по нормативам должно быть от домов до моста. Ведь, к примеру, от нашего дома до путепровода всего 18 метров. Нам сказали, что таких норм и вовсе не существует.

Я спросила, почему нам пришлось три месяца добиваться ответов на наши обращения, но ответа так и не получила. Рогачук пообещал, что теперь никто не будет убегать от ответа, а с представителем заказчика, который нам заявил, что они не собираются никуда выезжать и составлять акты, после чего бросил трубку, разберутся. То есть виновным во всем будет рядовой сотрудник, которому, возможно, велели так ответить.

Главный санитарный врач Бреста и Брестского района Радченко отметил, что превышение по шуму действительно есть. Его сотрудники выезжали и делали замеры. На что Рогачук сказал, что если экологические нормы не будут выдерживаться, то, возможно, будет поставлен вопрос о нашем переселении. Люди кричали с мест: «Снесите нас и стройте тогда что хотите, но чтобы нам на голову таблица Менделеева не падала!»

«Чисто людям замазывают глаза — и все!»

Виталий Лаворенко (дом №26 по ул. Поплавского):

— Ждать от этого всего какого-то положительного результата не стоит. По-моему, нам просто поездили по ушам. С самого начала строительства мне и другим зампред горисполкома Якубовский обещал золотые горы. Обещал, что в сентябре прошлого года от наших домов стройка уйдет, но уже второй год возле них лупят и лупят. В самом начале строительства они технику к домам №24 и №26 в два часа ночи подогнали. А трубы они потом врезали в полночь, мы вышли, позвонили в милицию, нам ответили: даже можете сюда больше не звонить, не приедем.

Я, когда еще не знал, что здесь будет такое, поштукатурил фундамент по кругу, людям за это деньги заплатил, а когда начали забивать сваи, то весь фундамент у меня лопнул. Привел к себе главного инженера этой стройки, он посмотрел, пожал плечами, почесал затылок: «Ну, будем что-то делать». Потом приходит ответ, мол, это не наша стройка вам навредила. А недавно у меня в проходной комнате стена лопнула, косяк отвалился с двери. Но ни до этого, ни до того, что шкафчик на кухне приходится держать, потому что, когда они работают, из него посуда выпадает, никому нет дела.

Я шум поднял сразу, как только увидел свой растрескавшийся фундамент. Меня не пускали к Якубовскому, но я все равно прорвался к нему. Строители тут сутками работали. Я ему так и сказал: стройка будет целую ночь грохотать, а когда мне спать? Мне же еще и на работу надо. Он ответил, что сочувствует. А я предложил, пусть возьмет семью да сюда переезжает.

Власти работают на свои премии, а на людей им по барабану. Они зашевелились лишь после того, как мы заговорили, что будем обращаться к президенту. Ну зачем, говорят, туда обращаться, и мы можем вам помочь. Чисто людям замазывают глаза — и все! Перед этой встречей в горисполкоме в полночь на стройке начали уборку. На проезжей части они убрали, но при этом весь мусор сгребали на тротуары.

Ничем это хорошим не завершится. Все останется, как есть. Независимая экспертиза даст ответ, что стройка к трещинам ни при чем, это просто у нас дома старые.

«Раньше мне за дом предлагали 30 тысяч у. е., сейчас не дают и десяти»

Екатерина Смаль (дом №15 по ул. Межевой):

— Было приятно, что власть все-таки наконец-то обратила на нас свое внимание. И что на эту встречу Рогачук пригласил всех тех людей, которые несли ответственность за строительство этого моста. Но крайне стыдно было за них, когда они свою вину полностью отрицали, заявляя, что сваи вбивались по нормативам. Значит, нормативом предусмотрено, чтобы при этом со всех полок и стеллажей падала посуда. Главный строитель не владел информацией, стоял, краснел и все равно твердил, что все соответствует нормам. Лишь главный санитарный врач признал, что предполагалось одно, а на деле вышло другое. Единственный человек, который встал и сказал: да, нормы нарушены.

Нам пообещали, что будет создана независимая комиссия, которая обойдет все дома в ближайшее время, составит акты, в которых будут отражены разрушения. Рогачук пообещал нам, что после этого нас примет с этими актами.

Вся эта ситуация ударила по экологии места, где мы проживаем, и по состоянию наших домов, и по их стоимости. Если раньше, до начала строительства путепровода, мне за дом предлагали 30 тысяч у. е., то сейчас не дают и 10 тысяч. Кто и как это нам компенсирует, на данном этапе не известно. Рогачук сказал, что средств на наше переселение в казне нет. Речь была лишь о том, что в будущем, возможно, этот вопрос будет рассмотрен.

Накануне проведения председателем горисполкома личного приема брестчан, чьи дома пострадали из-за соседства со стройкой, на ней была проведена ночная уборка

«Нет 100-процентной уверенности, потому что мы имеем дело с государством»

Дмитрий Абрамчук (дом №4 по ул. Поплавского):

— Все на этом приеме было на эмоциях, потому что людей сложно остановить, пока они не выскажутся. Но в целом я остался доволен встречей. По крайней мере, нам пообещали, что хотя бы экспертиза будет за счет горисполкома. Это большой плюс. До этого нам отовсюду давали от ворот поворот, просто закрывая глаза на проблему. После отказа в пикете мы обратились в облисполком. Видно, председатель дал по шапке кому-то в горисполкоме, и обязал устроить эту встречу. Мы там задали вопросы, которые хотели задать. Были нестыковки в том плане, что мы доказывали, что у домов вбивали сваи без бурения, а они говорили, что якобы применялся буронабивной метод. Я на это сказал, что у нас есть видеоролик, где зафиксировано, что это не так.

Сначала мы пытались бороться в одиночку, но ничего не получалось. Когда мы серьезно копнули эту тему, тогда лишь началось шевеление. Будем надеяться на лучшее, то есть, что экспертиза докажет нашу правоту. Хотя и нет 100-процентной уверенности, потому что мы имеем дело с государством.

Люди спрашивали у председателя горисполкома, не придется ли нам опять несколько месяцев добиваться встречи с ним. Но он пообещал, что после получения заключения экспертизы сразу будем решать, что делать дальше. Все будет делаться поэтапно.