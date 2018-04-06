Экс-президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы 6 6.04.2018, 11:09

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Заседание транслировалось в прямом эфире на южнокорейском телевидении.

Ее признали виновной в коррупции, злоупотреблении властью и незаконном воздействии на коммерческие компании. Обвинение просило для 66-летней Пак Кын Хе 30 лет тюрьмы и штраф в размере $110 миллионов, пишет «Настоящее Время».

Экс-президент отрицала все обвинения. Она не явилась в суд. Заседание транслировалось в прямом эфире на южнокорейском телевидении.

Более года назад, 10 марта 2017, конституционный суд Южной Кореи единогласным решением сместил Пак Кын Хе с президентского поста. Процедуру импичмента запустил в декабре 2016 года парламент Южной Кореи после коррупционного скандала, в котором была замешана близкая подруга президента.

Приведший к импичменту президента скандал в Южной Корее разгорелся после того, как подругу детства южнокорейского президента Чхве Сунь Силь обвинили в злоупотреблении влиянием на первое лицо государства.

В феврале 2018 года Сунь Силь приговорили к 20 годам тюрьмы.

Она обвинялась в том, что вынуждала крупнейшие предприятия страны, в том числе Samsung, переводить деньги (около $70 млн) в свой некоммерческий фонд, которые позже тратила на личные цели.

Чхве Сунь Силь также обвиняли в том, что она пользовалась своим влиянием, чтобы обеспечить для своей дочери место в элитном университете Сеула, из-за чего абитуриенты с лучшими оценками не смогли поступить в вуз. Эта претензия – одна из самых серьезных в стране, где высшее образование ценится очень высоко.

Южнокорейские издания называли Чхве Сун Силь "Мадам Распутин", вспоминая огромное влияние, которое Григорий Распутин оказывал на последнего российского императора Николая II.

В Южной Корее считают, что эта женщина, даже не имеющая высшего образования, имела доступ к секретным документам и влияла на кадровые решения своей подруги детства.

AFP сообщает, что Пак Кын Хе стала третьим экс-президентом Южной Кореи осужденным по уголовным статьям. Непосредственный предшественник Пак Кын Хе на посту президента, Ли Мун Бак, находится под арестом – его самого и его родственников обвиняют в коррупции.