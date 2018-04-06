Сергею Луканину запретили читать Библию вслух в парке 1 6.04.2018, 11:55

По мнению чиновников, чтение Библии вслух – это религиозная деятельность, запрещенная для граждан.

Мингорисполком не разрешил юристу и проповеднику Сергею Луканину читать Библию вслух в парке имени Максим Горького в Минске 8 апреля в 15:00.

Как пишет сайт krynica.info, фотографию ответа на обращение и свою реакцию на него он разместил на своей странице в Facebook.

Причину отказа власти аргументировали тем, что «право осуществлять религиозную деятельность на территории Беларуси представляется религиозным организациям, включенным в Государственный реестр религиозных организаций», а «богослужения, религиозные обряды, ритуалы и церемонии беспрепятственно проводятся в культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним , в других местах, предоставленных религиозным организациям для этих целей, в местах паломничеств, на кладбищах и в крематориях».

Как написал Сергей Луканин:

- В связи с этим приходят вот такие мысли. Я христианин. У меня есть призвание от Бога – говорить о Христе. Я живу в христианской стране, где Конституция гласит: «Каждый имеет право … выражать и распространять убеждения, связанные с отношением к религии» (ст. 31), в моей стране есть Закон «О свободе совести», который говорит: «Каждый имеет право свободно … выражать и распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними» (ст. 5).

Для того, чтобы распространить свои религиозные убеждения, нужно кому-то что-то сказать вслух. Если я христианин, то лучшее, что я могу сделать, чтобы в точности передать суть христианства – это прочесть об этом кому-нибудь из первоисточника – Библии. Однако, по мнению чиновников Мингорисполкома, чтение Библии вслух – это религиозная деятельность, запрещенная для граждан!

Именно на этом основании мне отказали в моей просьбе. А как же Конституция? Закон «О свободе совести»? Я выполнил все, что требовал закон, но мне все равно запрещают читать Библию вслух. Так что делать? Размышляя об этом, вспомнил, что Апостолы Христа, которым власти запрещали говорить об Иисусе, ответили так: «должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян 5:29).

Пасха, 8 апреля, парк имени Горького, 15:00. Христос Воскрес!