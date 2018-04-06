Лукашенко рассыпался в благодарностях перед министром обороны Китая 8 6.04.2018, 11:39

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Правитель заявил, что Беларусь в долгу не останется.

Лукашенко встретился с министром обороны Китайской Народной Республики Вэем Фэнхэ, передает БелТА.

"В наше время вы сыграли решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси. Вы помогли нам создать самые современные космические подразделения, отправить на орбиту самый современный спутник. Мы с вами создали в Беларуси самый современный центр управления полетами. Вы помогли нам создать самое современное ракетное вооружение для белорусской армии. На основании этого, я думаю, мы создали более современные образцы ракетного вооружения, которые заинтересуют уже и вашу армию. Я благодарен вам за ту безвозмездную помощь, которую вы оказываете нашей армии", - заявил Лукашенко.

Лукашенко cказал, что Беларусь в долгу не останется.

"Вы это должны знать, и все руководство Китая должно об этом знать", - сказал он. "Вы нам подставили плечо в самое сложное время, когда весь Запад ввел санкции против Беларуси. Мы это помнить будем долго. У вас есть здесь надежные друзья", - добавил Лукашенко.

"Тем более есть о чем поговорить. Я прежде всего хочу поздравить вас с успешным завершением всех политических компаний и баталий в КНР и констатировать факт стабильности в политическом и социальном отношении в Китайской Народной Республике", - сказал диктатор.

"Хочу поблагодарить в вашем лице руководство КНР за ту неоценимую экономическую, финансовую поддержку, которую вы оказываете Беларуси. Особая благодарность вам за то военно-техническое сотрудничество, которое сложилось между нашими странами", - заявил Лукашенко.