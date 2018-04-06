Борисовчан предупредили об опасности со стороны «партизан»
- 6.04.2018, 12:21
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В некоторые пригородные деревни лучше не ездить.
Как пишет ex-press.by, на сайте Борисовского райисполкома появилась предупреждение жителям города:
«В целях исключения случаев дорожно-транспортных происшествий, травмирования граждан и повреждения их личного транспорта информируем, что 11 апреля 2018 года с 7.00 до 23.00 в населенных пунктах Большое Стахово, Углы, Зембин будет осуществляться массовое передвижение военной и специальной техники».
Как известно, в марте в соответствие с распоряжением Лукашенко о выполнении практических мероприятий проверки Вооруженных сил, на военную службу для прохождения сборов призвали около двух тысяч военнообязанных.
Часть «партизан», как традиционно называют в Беларуси призванных на военные сборы, дислоцирована на 227-м общевойсковом полигоне «Борисовский», который примыкает к городской черте.