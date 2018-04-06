Ученые подтвердили возможность навигации по «солнечным камням» викингов 6.04.2018, 12:29

Исследователи смоделировали морские путешествия из Норвегии к берегам Гренландии.

Путешествовать из Норвегии в Гренландию, а, возможно, и в Америку викингам помогали «солнечные камни». Именно они служили своеобразными навигационными приборами в пасмурную погоду, пишет журнал «Дилетант».

Ведь в такой ситуации ориентироваться по солнцу оказывается затруднительно. Ученые долго пытались найти ответ на вопрос, как древним мореплавателям удавалось пересекать большие расстояния по океану и безошибочно находить направление.

Теория «солнечных камней» — кристаллов с двойным лучепреломлением, которые позволяют определить положение Солнца даже в плохую погоду, была выдвинута в 1967 году, однако проверить ее удалось только сейчас, пишет Daily Mail. Исследователи из венгерского университета смоделировали морские путешествия из Норвегии к юго-восточному берегу Гренландии. Было совершено около 3600 виртуальных плаваний в различное время года и в различную погоду. Как утверждают ученые, если сверяться с «солнечными камнями» каждые 4 часа, то верность курса составляет 90 — 100%.