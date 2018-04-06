закрыть
6 апреля 2018, пятница, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Пентагон: Cроки вывода войск из Сирии не назначены

  • 6.04.2018, 12:32

Трамп согласился еще на некоторое время оставить американские войска в Сирии.

Военная политика США в отношении борьбы с боевиками «Исламского государства» остается неизменной после состоявшихся на этой неделе обсуждений с президентом Дональдом Трампом, и сроки вывода войск не назначены, об этом сообщает «Голос Америки».

В ходе заседания Совета по национальной безопасности на этой неделе Трамп согласился еще на некоторое время оставить американские войска в Сирии, чтобы одержать победу над «Исламским государством», однако он хочет вывести их относительно скоро, заявил высокопоставленный представитель администрации.

Трамп дал понять, что хочет вывести американские войска из Сирии, в одном из выступлений на прошлой неделе. По словам администрации, он настаивал на скором выводе войск в ходе бесед с помощниками по национальной безопасности.

«Мы всегда считали, что, когда достигнем момента законченности в борьбе с ИГИЛ в Сирии, мы скорректируем свое присутствие там, так что в этом смысле ничего на самом деле не изменилось», – отмечает директор Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Морской пехоты Кеннет Маккензи.

По словам Маккензи, Трамп не поставил перед вооруженными силами никаких конкретных сроков.

«…Перед нами не поставили конкретных сроков, и это очень эффективный подход… Президент поступил очень мудро, не поставив конкретных сроков», – сказал Маккензи.

США осуществляют в Сирии авиаудары. Также в стране находятся 2000 военнослужащих, в том числе силы специального назначения, благодаря рекомендациям которых курдским дружинам и другим формированиям, которые поддерживают США, удалось отбить территорию у «Исламского государства».

Как заявляют в Пентагоне и Госдепартаменте, чтобы гарантировать устойчивость победы над ИГ, со стороны США потребуются более долгосрочные усилия.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич