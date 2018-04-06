Пентагон: Cроки вывода войск из Сирии не назначены 6.04.2018, 12:32

Трамп согласился еще на некоторое время оставить американские войска в Сирии.

Военная политика США в отношении борьбы с боевиками «Исламского государства» остается неизменной после состоявшихся на этой неделе обсуждений с президентом Дональдом Трампом, и сроки вывода войск не назначены, об этом сообщает «Голос Америки».

В ходе заседания Совета по национальной безопасности на этой неделе Трамп согласился еще на некоторое время оставить американские войска в Сирии, чтобы одержать победу над «Исламским государством», однако он хочет вывести их относительно скоро, заявил высокопоставленный представитель администрации.

Трамп дал понять, что хочет вывести американские войска из Сирии, в одном из выступлений на прошлой неделе. По словам администрации, он настаивал на скором выводе войск в ходе бесед с помощниками по национальной безопасности.

«Мы всегда считали, что, когда достигнем момента законченности в борьбе с ИГИЛ в Сирии, мы скорректируем свое присутствие там, так что в этом смысле ничего на самом деле не изменилось», – отмечает директор Объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Морской пехоты Кеннет Маккензи.

По словам Маккензи, Трамп не поставил перед вооруженными силами никаких конкретных сроков.

«…Перед нами не поставили конкретных сроков, и это очень эффективный подход… Президент поступил очень мудро, не поставив конкретных сроков», – сказал Маккензи.

США осуществляют в Сирии авиаудары. Также в стране находятся 2000 военнослужащих, в том числе силы специального назначения, благодаря рекомендациям которых курдским дружинам и другим формированиям, которые поддерживают США, удалось отбить территорию у «Исламского государства».

Как заявляют в Пентагоне и Госдепартаменте, чтобы гарантировать устойчивость победы над ИГ, со стороны США потребуются более долгосрочные усилия.