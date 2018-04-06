«Из крана идет чай» 1 6.04.2018, 12:35

Жители Гомельской области возмущены качеством воды.

Вчера в Чистый Четверг, в один из важных дней Страстной недели, в Гомельской области многие так и не смогли принять душ. «Из крана идет чай», — сообщила редакции «Сильных Новостей» Татьяна Моисеенко из Зябровки.

Впрочем, это не единственный случай в области, когда грязная вода становится серьезной проблемой. В сообществе в соцсети «ЧП. Гомельская область» журналисты также наткнулись на недовольных читателей. Выяснилось, что такая же вода вчера была в Светлогорске, Жлобине и Речице.

Виталий из Речицы, несмотря на отсутствие воды, чувство юмора не теряет: «Приехал я с дороги, Думаю, надо же ванну набрать да пойти все грехи смыть. Включил воду и ушел. Прихожу, а там грязь моя и грешки все в воде уже. Мистика».

Аленка Пашкевич из Жлобина предполагает, что «в Чистый Четверг чистят трубы», а значит, через три дня все нормализуется.

Та же беда пришла и в Светлогорск. Говорят, что весь город страдает от этой проблемы, но аварийная ничем помочь не может и причины не знает. «Только завтра (ред. уже сегодня) будут приняты заявки», — пишут светлогорцы.