Дело против активистки из Дубровно развалилось 6.04.2018, 12:46

Дело, по которому задерживали дубровенских активистов в День Воли, закрыто.

25 марта утром в Дубровно были задержаны двое активистов. По-сути, как и в других регионах, их задерживали, чтобы не допустить поездки в Минск - тянули время (Михаила Чемурака допрашивали около 6 часов), а Наталью Стрельченко обвинили в неподчинении милиции и более суток она провела в Оршанском ИВС, пишет сайт orsha.eu.

Формальной причиной для задержания стало заявление бывшего заместителя председателя местного исполкома Кирьянова. Он обратился в милицию с заявлением, что в социальных сетях на него распространялась "клевета". Правда, с этим заявлением не всe понятно.

Так, подано оно было вечером 24 числа (в субботу) и, как надо, было зарегистрировано в милицейской книге в которой регистрируются все заявления. А следующая запись в той же книге уже касается утреннего задержания Стрельченко. То есть, согласно этой книги, в ночь с субботы на воскресенье в Дубровенское РОВД не поступило ни одного другого заявления ни по телефону, ни в письменном виде. Спокойно, значит, в Дубровно в ночь между выходными кроме "клеветы" нет в райцентре никаких других правонарушений.

И, вот, Наталья Стрельченко получила письмо, что в отношении неё административное дело по заявлению Кирьянова закрыто. Заявление, использованное для двух задержаний активистов, получилось больше не нужным.