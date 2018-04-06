«С проверкой ждали Лукашенко» 7 6.04.2018, 12:59

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Почему не вписался в систему повесившийся председатель.

В Шкловском районе скорбят по председателю агрохолдинга «Купаловское» Дмитрию Василевскому. «Он не проходимец и не вор», – рассказал udf.by местный житель и кандидат экономических наук Петр Мигурский.

«Не занимался приписками и запрещал это делать»

Дмитрий Василевский считался успешным и перспективным руководителем. Долгое время он стоял во главе экспериментальной базы «Спартак» в Шкловском районе. При нем хозяйство стало передовым.

«Василевский был на слуху. Он не проходимец и не вор», – рассказывает журналистам кандидат экономических наук Петр Мигурский.

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Василевский был награжден медалью «За трудовые заслуги» и признан «человеком года» на Шкловщине. Видя его успехи, власти назначили 43-летнего перспективного управленца председателем Дрибинского райисполкома. Но там он проработал всего два года.

«Как его поставили, район пополз по некоторым показателям вниз. Говорят, что Василевский плохо работал. Нет! Просто человек не занимался приписками и запрещал это делать. Он предупредил руководителей хозяйств, что если те будут заниматься приписками, то за защитой к нему могут не приходить», – рассказывает Петр Мигурский.

Экономист говорит, что в сельхозпредприятиях это обычное дело. Родственники Мигурского работает на комплексе и сообщает, что каждый день он должен приписать тонну молока. Таким образом создается видимость благополучия, которой на самом деле нет.

«Естественно, Василевский со своей честностью пришелся не ко двору. Возможно, это поставило крест на его должностном продвижении», – полагает Петр Мигурский.

«Два месяца работал и не получал зарплаты»

В начале 2018 года Василевского вернули в Шкловский район – руководить ООО «Купаловское». Изначально было понятно, что это сверхответственный объект. В середине прошлого года по требованию Александра Лукашенко решили создать новый холдинг, чтобы показать, «каким должно быть сельхозпроизводство в XXI веке».

В «Купаловское» объединили хозяйства «Амкодор-Шклов», «Большие Славени» и «Новогородищенское».

«Человек был на взлете и вдруг его ставят директором ООО «Купаловское». А хозяйства в реальности не существует! Есть три хозяйства разной организационной формы, которыми управляют амбициозные руководители. До сих пор так и не договорились, как «Купаловское» будет зарабатывать деньги. Два месяца Василевский работал и не получал зарплаты. Ездил на своем автомобиле. А у него двое детей и неработающая жена», – рассказывает Петр Мигурский.

Экономист объясняет, что хозяйство только создавалось, и председатель не мог брать деньги себе на зарплату из инвестиций. В последнее время давление на Василевского со стороны местных властей усилилось.

«Его предупредили, что в мае с проверкой ждут президента. И он, конечно, спросит за работу «Купаловского». А у кого спросит? У министра? У председателя облисполкома или райисполкома? Конечно же у руководителя хозяйства. Скорее всего, это стечение обстоятельств и привело к тому, что человек принял такое кардинальное решение для себя», – не исключает кандидат экономический наук.

Петр Мигурский вообще считает, что целесообразность создания холдинга под сомнением. А если его и надо было основывать, то следовало бы пойти по другому пути – взять за головную компанию «Амкодор-Шклов» и присоединять к нему другие хозяйства.

«Не надо было дополнительные управленческие структуры создавать. Моя родная деревня находится на территории «Купаловского». Так, простые люди говорят, что это просто широкомасштабный проект по отмыванию денег. Зачем строить новые фермы и комплексы – там уже все настроено. Многие организационные моменты до сих пор не урегулированы. По сути, должность руководителя там является расстрельной», – рассказывает экономист.

«Надо было положить трудовую на стол и уйти в никуда»

Петр Мигурский сожалеет, что в трудную минуту Дмитрию Василевскому никто не помог справиться со стрессом и подсказать правильное решение.

«Нужно было положить трудовую на стол и уйти в никуда. Каждый день сотни людей так уходят и выживают, не накладывая на себя руки. В районе эту трагедию только и обсуждают. У Василевского остались двое детей-студентов. В голове не укладывается, как такое могло произойти с талантливым и порядочным руководителем», – говорит житель Шкловщины.