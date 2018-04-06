Компания Google полностью перешла на «зеленую» энергию 6.04.2018, 13:22

Задействованы солнечная и ветровая энергии.

Google объявила себя компанией, полностью перешедшей на возобновляемую энергию - солнечную и ветровую. Как пишет korrespondent.net, oб этом ее представители сообщили в официальном блоге, опубликовав там экологический отчет.

В публикации сказано, что за каждый потребленный киловатт-час Google платит киловатт-часом "зеленой" энергии.

"Это делает нас первым публичной компанией нашего размера, которая достигла этого успеха", - отмечается в тексте сообщения старшего вице-президента по технической инфраструктуре Google Урса Хельзле.

При этом Google все еще продолжает потреблять энергию от муниципальных поставщиков. Однако компенсирует ее из возобновляемых источников.

Хельзе также отметил, что для компании не имеет значения, когда и где произведена энергия. Ключевым является то, что Google покупает "зеленую энергию" в том же объеме, что и потребляет.

Известно, что к этой цели компания стремилась на протяжении семи лет, постепенно сокращая выбросы углерода и переходя на чистую энергию. Впервые о желании перейти на "зеленую" энергию компания заявила в 2010 году. Уже тогда объем используемой энергии в компании на 57 процентов состоял из возобновляемой.

Также IT-гигант сообщил о том, что заключил множество соглашений и проинвестировал целый ряд проектов солнечных и ветровых электростанций.