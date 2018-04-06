Не, ну ты же понимаешь? 7 Виктор Горбачев

6.04.2018, 13:31

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Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Эта фраза становится неотъемлемым атрибутом нашей жизни. Отмазкой.

Довольно часто мы слышим данную фразу. Не знаю как Вы, а я — частенько. Ее произносят наши родные и близкие. Соседи и друзья. Прохожие. Или просто друзья друзей. Ну, Вы же понимаете? И, чем дальше в «лес» при одном «леснике», чем чаще звучит эта фраза. С увеличением открытой и наглой преступности против личности или в целом населения в стране — частота звучания фразы прогрессирует.

Эта фраза становится неотъемлемым атрибутом нашей жизни. Отмазкой. От преступлений. Совершенных лично тем, кто произносит ее. При этом, совершая преступление, человек знает про это. Но! «Ты же понимаешь?!» Произнося это кому либо, человек, как бы, снимает с себя ответственность за совершенное преступление. Ибо. Ибо она ему уже не грозит. Он совершил преступление ведь не для себя лично, а для! Ну, ты же понимаешь?

Соседка. Лет 20 уже работает в избирательной комиссии. Комиссия всегда выдает нужный и качественный результат. Какой бы масштабности не были «выборы».

Как сказали — так и сделали. Ставит всегда подпись в итоговом протоколе. При этом, знает что все совсем не так, как есть. Спрашиваю. Зачем и для чего? Ответ: «Не, ну ты же понимаешь?» И начинает рассказывать про семью, работу и прочие возможные проблемы, если не подпишет. И тыкает пальцем в небо. Или моргает, молча. Без произношения слов. Типа, я должен сам все докумекать. Размахивает руками.

Судья. Судит представителя «пятой колонны». Свидетели сотрудники органов. Лгут в наглую. Придумывают. Судья штампует приговор. Сутки или штраф. При этом, все они знают что всё совсем не так. Но! Ты же понимаешь? Мы люди маленькие и не хотим для себя проблем. А так — мы вас поддерживаем. Если че. Держитесь. На предпринимателя натравили проверку. Много говорил или делал не так, как власть желает. Контролирующие органы его обкладывают по полной. Штрафы. Конфискации. Суды. Ребята, Вы че? Тут все не так! Тут нормально. Не, ну ты же понимаешь? И тыкают пальцем вверх. Мол, не они же это придумали и делают. Они — люди маленькие. Так сказали. Иначе? Ну, ты же понимаешь.

И куда не плюнь, везде такая мутатень. В угоду властям. Типа, можно нарушать все. Прикроют. Так вот, че хочу сказать. На такое - «ты же понимаешь» - у меня есть тоже ответ. Нет! Я ни не понимаю! И не собираюсь понимать. Вас че, под прицелом автомата заставляют делать противоправное? У Вас петля на шее и ее затягивают, что вы так соглашаетесь делать в угоду? Вам че, ноги или руки пилят ножовкой?

Так что — я совсем не понимаю! И эта отмазка — лишь на какое-то время. А ведь наступит час и день, когда надо будет отвечать по закону за содеянное. И тогда эта отмазка не прокатит. И не придет на помощь тот, ради кого вы творили беспредел. И уже не тыкнете пальцем в небо и не моргнете. И мне совсем не жалко будет тех, кто прикрывался и разводил руками. Ибо. Ибо — я не понимаю! Не понимаю предательства своего народа, ради личной выгоды и в угоду диктатуре. И не говорите, что они не виноваты в том, что мы имеем сейчас и будем иметь. Мол, это не они! А те, кто выше. Именно такие и виноваты, говорящие эту фразу. Подонки. Даже хуже подонков. Это «лучшие подонки» нашей страны.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»