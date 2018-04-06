Telegram отказался выполнять требования российского ФСБ 6 6.04.2018, 13:44

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Требования предоставить доступ к переписке пользователей неконституционны и не основаны на законе.

Юрист Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил, что технически невозможно предоставить Федеральной службе безопасности РФ ключи от переписки пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ахметгалиева, требования ФСБ неконституционны, не основаны на законе и технически и юридически невыполнимы. В связи с этим требование Роскомнадзора ограничить доступ к мессенджеру он считает необоснованным.

Юрист Telegram отметил, что еще не видел иск ведомства, поэтому комментировать детали не может.

20 марта Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязала Telegram в течение 15 дней предоставить Федеральной службе безопасности РФ ключи для декодирования сообщений.

Представитель компании заявил, что переписка пользователей мессенджера в зашифрованном виде распределяется в подсистемах на территории разных государств и никогда не хранится в одном месте, поэтому Telegram технически не может предоставить властям ключи шифрования.