Учащихся за границей студентов записали в «тунеядцы» 8 6.04.2018, 14:05

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Студенты должны лично доказывать комиссии, что они не «тунеядцы».

В новом положении cовета министров, которое касается определения "тунеядцев", не прописан статус белорусских студентов, учащихся за границей. Об этом 5 апреля сообщил журналистам первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, передает Еврорадио:

"Положением определен статус подтверждения только тех, кто работает за рубежом. В отношении тех, кто обучается за рубежом, положение норм не прописывает... Если учащийся будет за рубежом и, соответственно, будет там проживать, он может в соответствии с документами, подтверждающими его статус, также обратиться в комиссию. Комиссия в индивидуальном порядке будет рассматривать ситуацию".

Согласно прежним нормам, студенту из-за границы было достаточно отправить документы, а не обращаться в комиссию самому.