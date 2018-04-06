Появилось приложение, которое определяет виды растений и животных 6.04.2018, 14:20

Для определения достаточно навести камеру смартфона.

Cоцсеть iNaturalist выпустила бесплатное приложение Seek: стоит навести камеру на растение или зверька — и программа определит его вид, пишет журнал «Нож».

Еще увлекательнее знакомиться с флорой и фауной в режиме игры, например искать определенный сорт растений. Как только вы сфотографируете нужный цветок, он добавится в вашу коллекцию. В приложении можно собирать значки, соревноваться с другими пользователями и узнавать интересные факты о живой природе.

В Google Play доступна предыдущая версия, в Apple Store — обновленная.