Пять необычных и простых способов декорирования пасхальных яиц 6.04.2018, 15:22

В воскресенье православные верующие всего мира отметят светлый праздник Пасхи.

«Брестская газета» предлагает 5 идей для декорирования пасхальных яиц. Возможно, так украшать яйца вы еще не пробовали!

Сахарные кружева

Яйца в объемных кружевах — это очень стильно и празднично. Они будут отлично сочетаться с любым рисунком на крашенке.

Пошаговая инструкция: Для создания кружев вам понадобятся сахарная пудра (около стакана) и вода. Если вы вдруг не нашли у себя на кухне сахарной пудры, не расстраивайтесь! Ее можно сделать самим из обычного сахара с помощью кофемолки.

Сахарную пудру высыпьте в миску и медленно вливайте туда воду, чтобы получилась густая белая масса. Поместите ее в кондитерский шприц. Возьмите готовую крашенку и нарисуйте на ней любые узоры. Дайте вашему творению высохнуть и вуаля — кружевные яйца готовы!

Фото: ww.dompovarov.ru

Рисунок трафаретом

Этот способ относительно традиционный. Вам нужно найти трафарет, приложить к яйцу и покрасить его природным или пищевым красителем. Главное — полет фантазии!

Пошаговая инструкция: Выберете рисунок для трафарета. Нанесите его на ультратонкую бумагу (кальку). Намочите бумагу, чтобы она стала пластичной и ее легко можно было приложить к яйцу. Затем зафиксируйте трафарет на яйце капроновым чулком или бинтом и покрасьте яйца либо с помощью луковой шелухи, либо пищевым красителем. Если вы решите использовать луковую шелуху, то яйца предварительно отваривать не нужно. С готовых остывших яиц снимите вспомогательный материал (чулок или бинт и трафареты).

Фото: lavrentieva-kitchen.blogspot.com.by

Праздничный наряд

Чтобы «нарядить» яйцо, его необязательно красить! Достаточно обернуть яркой фольгой.

Пошаговая инструкция: Отварите яйца. Разноцветную фольгу разрежьте на прямоугольные кусочки такой величины, чтобы ее хватило для оборачивания яйца. Подготовьте элементы декора или просто воспользуйтесь конфетти. Оберните остывшие яйца фольгой. Клеем можно прикрепить к ним декор.

Фото: pixabay.com

Рисуем мелками или карандашами

Способ не самый простой. Работать придется с горячим, только что сваренным яйцом. Но результат того стоит!

Пошаговая инструкция: Отварите яйца, достаньте их из кастрюли, обсушите полотенцем. Установите яйцо на подставку, например, на бутылочную крышку. Когда вы начнете наносить рисунок восковыми карандашами, воск будет расходиться от тепла и создавать причудливые переливы.

Раскрашивать яйца можно не только карандашами, но и с помощью посыпки восковой крошкой. Мелки надо натереть на мелкой терке, а потом эту крошку высыпать на горячее, только что сваренное яйцо.

Также восковые мелки можно растопить их и окунуть туда яйцо.

Фото: original-surprises.blogspot.com.by

«Ниточное» яичко

Буйство красок в одном яйце — это про окрашивание нитками мулине.

Пошаговая инструкция: Намотайте на сырое, предварительно промытое яйцо (оно должно быть комнатной температуры) разноцветные нитки мулине. Комбинируйте цвета и расположение ниток так, как подскажет фантазия. Затем отварите их вкрутую обычным способом и снимите нити.