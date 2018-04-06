Стоматолог из Гродно получил срок за «благодарности» от пациентов 7 6.04.2018, 15:38

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Врач получил два года «химии».

Стоматолог-хирург гродненской областной клинической больницы получал вознаграждения за качественно проведенные операции. 57-летний врач приговорен судом Ленинского района г. Гродно к двум годам так называемой «домашней химии», сообщает милиция региона.

В суде нашли подтверждение два эпизода получения незаконного вознаграждения.

Первый раз врач получил деньги от гродненки, которой делал операцию по удалению вросшего в десну зуба мудрости. Тогда пациентка заплатила ему 50 долларов, положив купюру в карман халата.

Через некоторое время другая пациентка отблагодарила доктора за удаление кисты такой же суммой. Она положила на стол конверт с купюрой. Доктор сначала отказывался — мол, ему ничего не надо, это его непосредственные обязанности, за которые он получает зарплату, — но потом конверт все же взял.

Свою вину стоматолог признал частично. В отношении первого случая утверждал, что денег он не брал и не видел, чтобы кто-то клал купюру ему в халат. Что касается второго эпизода, то врач рассказал, что хотел вернуть пациентке деньги, но передумал.

Суд учел то, что врач положительно характеризовался на работе, имеет многолетний безупречный стаж, неоднократно поощрялся за добросовестный труд и профессионализм. При назначении наказания все эти обстоятельства были учтены.

Также доктора не лишили права заниматься врачебной деятельностью.