закрыть
6 апреля 2018, пятница, 17:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

США ввели новые санкции против кремлевских олигархов и чиновников

  • 6.04.2018, 15:40
  • 3,866

Их активы в США будут заморожены.

Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства, сообщает bbc.com.

В список попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, а также сенатор Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

О том, что США готовится расширить санкции в отношении российских олигархов, сообщили в среду Рейтер и Вашингтон пост.

"Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты", - писал Reuters.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не получал "каких либо официальных подтверждений или официальных заявлений" по поводу расширения санкций и допроса российских бизнесменов.

Кроме того, Песков заявил, что фразу "российские олигархи" он считает неуместной.

Появлению новых санкционных списков предшестовала публикация "кремлевского доклада" минфина США, в который вошли 210 человек. Это документ в августе прошлого года поручил подготовить Дональд Трамп.

Как сообщает "Гордон", в список попали:

• Андрей Акимов, председатель правления "Газпромбанка"

• Владимир Богданов, бизнесмен

• Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом министерства внутренних дел Российской Федерации

• Виктор Вексельберг, бизнесмен

• Олег Говорун, глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами-участницами Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

• Олег Дерипаска, бизнесмен

• Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

• Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации

• Виктор Золотов, директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации.

• Сулейман Керимов, бизнесмен

• Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации

• Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по иностранным делам

• Андрей Костин, глава ВТБ

• Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома"

• Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации

• Владислав Резник, депутат Госдумы

• Игорь Ротенберг, бизнесмен

• Андрей Скоч, депутат Государственной Думы

• Александр Торшин, зампредседателя Центрального Банка РФ

• Владимир Устинов, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе

• Михаил Фрадков, Директор Российского института стратегических исследований

• Сергей Фурсенко, член совета директоров "Газпром нефть"

• Кирилл Шамалов, бизнесмен

• Евгений Школов, помощник президента Российской Федерации

В пресс-релизе Минфина США указано, что под санкции также подпадают 12 компаний, принадлежащие российским "олигархам".

В ведомстве пояснили, что решение о расширении санкционного списка последовало за публикацией доклада во исполнение положений закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров, так называемого "кремлевского списка".

"Сегодняшнее решение нацелено на ряд лиц, перечисленных в докладе, в том числе тех, кто получает выгоды от режима Путина и играет ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России", – отмечается в заявлении.

Как уточнили в минфине, гражданам США запрещено вести бизнес с физическими и юридическими лицами из санкционного списка. Активы фигурантов списка, подпадающие под юрисдикцию США, будут заморожены. В ведомстве предупредили, что под санкции могут попасть и неграждане США, которые будут осуществлять транзакции в интересах или от имени указанных лиц.

Согласно закону CAASTSA, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.

В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич