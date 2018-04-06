США ввели новые санкции против кремлевских олигархов и чиновников 6.04.2018, 15:40

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Их активы в США будут заморожены.

Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства, сообщает bbc.com.

В список попали бизнесмены из "кремлевского списка" Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, а также сенатор Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер.

О том, что США готовится расширить санкции в отношении российских олигархов, сообщили в среду Рейтер и Вашингтон пост.

"Это, будет, возможно, самый агрессивный шаг в отношении российской элиты", - писал Reuters.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда заявил, что Кремль не получал "каких либо официальных подтверждений или официальных заявлений" по поводу расширения санкций и допроса российских бизнесменов.

Кроме того, Песков заявил, что фразу "российские олигархи" он считает неуместной.

Появлению новых санкционных списков предшестовала публикация "кремлевского доклада" минфина США, в который вошли 210 человек. Это документ в августе прошлого года поручил подготовить Дональд Трамп.

Как сообщает "Гордон", в список попали:

• Андрей Акимов, председатель правления "Газпромбанка"

• Владимир Богданов, бизнесмен

• Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом министерства внутренних дел Российской Федерации

• Виктор Вексельберг, бизнесмен

• Олег Говорун, глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами-участницами Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия

• Олег Дерипаска, бизнесмен

• Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

• Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации

• Виктор Золотов, директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации.

• Сулейман Керимов, бизнесмен

• Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Российской Федерации

• Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации по иностранным делам

• Андрей Костин, глава ВТБ

• Алексей Миллер, председатель правления "Газпрома"

• Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации

• Владислав Резник, депутат Госдумы

• Игорь Ротенберг, бизнесмен

• Андрей Скоч, депутат Государственной Думы

• Александр Торшин, зампредседателя Центрального Банка РФ

• Владимир Устинов, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе

• Михаил Фрадков, Директор Российского института стратегических исследований

• Сергей Фурсенко, член совета директоров "Газпром нефть"

• Кирилл Шамалов, бизнесмен

• Евгений Школов, помощник президента Российской Федерации

В пресс-релизе Минфина США указано, что под санкции также подпадают 12 компаний, принадлежащие российским "олигархам".

В ведомстве пояснили, что решение о расширении санкционного списка последовало за публикацией доклада во исполнение положений закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) со списками российских чиновников, глав госкомпаний и миллиардеров, так называемого "кремлевского списка".

"Сегодняшнее решение нацелено на ряд лиц, перечисленных в докладе, в том числе тех, кто получает выгоды от режима Путина и играет ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России", – отмечается в заявлении.

Как уточнили в минфине, гражданам США запрещено вести бизнес с физическими и юридическими лицами из санкционного списка. Активы фигурантов списка, подпадающие под юрисдикцию США, будут заморожены. В ведомстве предупредили, что под санкции могут попасть и неграждане США, которые будут осуществлять транзакции в интересах или от имени указанных лиц.

Согласно закону CAASTSA, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.

В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.