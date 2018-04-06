Россия назвала кота и морских свинок «важными свидетелями» по делу Скрипалей 4 6.04.2018, 15:50

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Мария Захарова

Фото: РИА Новости

Мария Захарова заявила, что Британия «убрала свидетелей».

Кот и две морские свинки, проживавшие в доме Сергея Скрипаля, могли стать важной уликой в деле об отравлении экс-полковника ГРУ, однако они не только погибли при странных обстоятельствах, но и были кремированы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

"Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - "убрали важных свидетелей", - отметила она. - А на самом деле это действительно "важные свидетели", раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля".

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в городе Солсбери. Следствие утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Сотрудник британской полиции, первым пришедший на помощь пострадавшим, также был госпитализирован с симптомами отравления.