The Economist: Шутка Маска становится похожей на правду 2 6.04.2018, 15:53

2,426

Путь, по которому идет компания Илона Маска, выглядит все более рискованным.

"Мы вынуждены с грустью сообщить о полном и тотальном банкротстве Tesla". Такой твит опубликовал глава компании Илон Маск 1 апреля. Он даже опубликовал снимок, на котором он изображен предположительно пьяным и безутешным в качестве доказательства. Позже это было названо первоапрельской шуткой, но шутка не удалась. Новость неудобно похожа на правду.

Ведущий американский производитель электрокаров находится под давлением. Маск ведет войну на нескольких фронтах и все они делают реальной одну угрозу: финансовые тиски, которые могут подтолкнуть Tesla к краю пропасти, пишет The Economist (перевод – zn.ua).

Даже акционеры Tesla, которые редко воспринимают плохие новости, начали нервничать. С февраля цена акций компании упала на 16%, в основном после того, как 23 марта автомобиль Tesla под управлением автопилота врезался в разделительный барьер на шоссе в Калифорнии, что привело к смерти водителя и возникновению вопросов относительно безопасности системы полуавтономного вождения.

Тучи продолжили сгущаться 28 марта, когда судья в штате Делавер дал ход иску, поданному акционером Tesla против Маска и совета директоров по поводу предполагаемого нарушения обязательств, связанного с изъятием 2,6 миллиарда долларов в пользу SolarCity – компании, которая развивает солнечную энергетику и управляется двоюродными братьями Маска. А 29 марта Tesla заявила об отзыве 123 тысяч электрокаров, которые могут быть подвержены коррозии болтов, что может повлиять на процесс управления и парковки.

Подобные отзывы являются распространенной практикой среди производителей автомобилей. Но в случае с Tesla это усиливает ощущение того, что она гораздо лучше справляется с развитием новых впечатляющих технологий, чем с производством собственных машин.

До недавнего времени Tesla занималась выпуском только дорогих электрокаров. Так, цена Model S стартует от 74 тысяч долларов. Но Маск видит будущее своей компании за массовым производством более дешевых моделей. Цена новой Model 3 стартует от 35 тысяч долларов и Tesla удалось получить более 400 тысяч долларов от тех, кто хотел бы приобрести автомобиль, каждый из которых внес предоплату в размере тысячи долларов. Рост доходов компании и ее стоимости, которая даже после падения оценивается в 49 миллиардов долларов, зависит от роста производства этой модели.

Вместе с тем, Tesla не удалось достичь собственных целей. В июле 2017 года Маск заявил о том, что к декабрю компания будет выпускать по 20 тысяч Model 3 в месяц. Предполагалось, что компания будет производить по 2500 электрокаров в неделю к концу марта и по пять тысяч – к маю. Несмотря на нечеловеческие усилия рабочих и менеджеров (Маск лично взял под контроль производство Model 3), компания производит всего по две тысячи электрокаров в неделю.

Издание подчеркивает, что Маск усложняет и без того сложное задание изготовления автомобиля массового рынка. Вместо того, чтобы опираться на проверенные методы, используемые конкурентами, которые привлекают людей для выполнения заданий, невыполнимых для машин, Маск хочет, чтобы его компания была "машиной, которая делает машины" с минимальным привлечением людей.

Даже если мечта Маска о превращении фабрики в "инопланетный дредноут" автоматизированного массового производства действительно окажется наилучшим способом выпуска автомобилей, у него могут закончиться деньги прежде, чем он докажет свою правоту. В 2017 году Tesla потеряла два миллиарда долларов. Инвесторы были обеспокоены темпом падения акций еще до того, как компания призналась в том, что не может достичь своих целей. Tesla понадобится еще около двух миллиардов долларов на то, чтобы увеличить производство Model 3. К тому же у компании есть 1,2 миллиарда долларов конвертированных займов, которые она должна выплатить к началу следующего года. Агентство Moody's снизило рейтинг Tesla, отметив, что компании "вероятно, придется привлекать дополнительные инвестиции к концу 2019 года". Банк Jefferies прогнозирует, что компании понадобится 2,5-3 миллиарда долларов в этом году.

Вместе с тем, Tesla утверждает, что над ней не нависла угроза финансового кризиса. 3 апреля компания выпустила заявление, в котором утверждала, что "в этом году не требуется привлечения капитала, кроме стандартных кредитных линий". Существует вероятность того, что инвестиции потребуются уже летом. И тогда возникнет вопрос о том, откуда Tesla будет брать деньги. Нестабильная цена акций и неспособность достичь собственных целей приведут к тому, что компании будет очень тяжело привлечь инвестиции.

Многие акционеры верят в способность Маска перевернуть общепринятые представления. Но более мелкие инвесторы делают ставки на уничтожение компании, а те, кто больше заинтересован в возвращении своих денег, чем в изменении мира, начинают нервничать. Акции Tesla находятся на гораздо более низком уровне, чем в прошлом году. В новом твите Маск написал, что "автомобильный бизнес – это ад". И в этот раз он не шутил.