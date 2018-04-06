Погода в Беларуси: оранжевый уровень опасности, а потом до +24 6.04.2018, 16:03

2,055

Синоптики объявили сегодня штормовое предупреждение на вторую половину дня.

Об этом сообщает Белгидромет.

Сегодня с 14:00 до 18:00 по Витебской, Гродненской и северо-западе Минской области ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с, которое сохранится до конца дня.

Из-за усиления ветра в Минске объявлен оранжевый уровень опасности.

При этом в ближайшие дни в Беларуси ожидается потепление. 7 апреля будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью и утром понизится до -3.. + 3 ° С, во второй половине дня +10 .. + 16 ° С. В Минске ожидается днем + 11-13 ° С.

8 апреля, в воскресенье, будет без осадков. Ночью -2 .. + 5 ° С, максимальная днем +13 .. + 20 ° С. В Минске максимальная температуры днем составит +15 … 17 ° С.

9 апреля также без осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1 .. + 8 ° С, максимальная днем +16 .. + 22 ° С, а по юго-западу до + 24 ° С.