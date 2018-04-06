закрыть
6 апреля 2018, пятница, 17:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусский сыр не прошел российскую границу

1
  • 6.04.2018, 16:13
  • 1,575

В Смоленске завернули машины с 38 тоннами белорусских продуктов.

Продукты вернули из-за отсутствия гарантий в качестве и нарушения правил маркировки.

5 апреля в ППУ "Красная Горка" запрещен ввоз сыра "Грювер Особый" м.д.ж. 45%, произведенного Полесским производственным участкам ОАО "Милкавита" (Республика Беларусь), сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Груз общим весом 996 кг перевозился в Брянскую область в сопровождении ветеринарного сертификата BY №03-182010076, выданного должностными лицами Государственной ветеринарной службы Республики Беларусь 05.04.2018.

При проведении ветеринарного контроля специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обнаружили в грузовом отсеке автомобиля продукцию с номером партий 2 и датой выработки 18.03.2018, указанной на маркировочной этикетке, которая не была заявлена в предоставленном удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов №78 от 05.04.2018г.

Данный факт позволил усомниться в объективности ветеринарного контроля при отправке груза.

Таким образом, в связи с фактическим отсутствием гарантий качества и безопасности на часть перевозимой продукции, сыр был возвращен отправителю.

Кроме того, 5 апреля в ППУ "Красная Горка" вновь был запрещен ввоз в Российскую Федерацию двух партий замороженных мясных блоков из жилованной говядины и одной партии замороженного говяжьего жира сырца общим весом 37 тонн производства ООО "Вахавяк Плюс", Республика Беларусь.

Грузы перевозились в г.Орел и в г. Санкт-Петербург и сопровождались ветеринарными сертификатами BY №03-00279499, BY №03-00281514, BY №03-00281516, выданными белорусской государственной ветеринарной службой 04.04.2018г.

При проведении ветеринарного контроля специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установлено, что в нарушение действующих ветеринарных требований маркировочная этикетка, содержащая информацию о наименовании продукции, ее производителе и сроках годности, оказалась наклеена на упаковках с продукцией таким образом, что вскрытие упаковки возможно осуществить без нарушения целостности самой этикетки.

Грузы возвращены отправителю.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина
Стать костью в горле для системы
Стать костью в горле для системы Максим Винярский
Режим Лукашенко проигрывает
Режим Лукашенко проигрывает Николай Статкевич
Мы считаем это прогрессом?!
Мы считаем это прогрессом?! Денис Казакевич