Белорусский сыр не прошел российскую границу

В Смоленске завернули машины с 38 тоннами белорусских продуктов.

Продукты вернули из-за отсутствия гарантий в качестве и нарушения правил маркировки.

5 апреля в ППУ "Красная Горка" запрещен ввоз сыра "Грювер Особый" м.д.ж. 45%, произведенного Полесским производственным участкам ОАО "Милкавита" (Республика Беларусь), сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Груз общим весом 996 кг перевозился в Брянскую область в сопровождении ветеринарного сертификата BY №03-182010076, выданного должностными лицами Государственной ветеринарной службы Республики Беларусь 05.04.2018.

При проведении ветеринарного контроля специалисты Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обнаружили в грузовом отсеке автомобиля продукцию с номером партий 2 и датой выработки 18.03.2018, указанной на маркировочной этикетке, которая не была заявлена в предоставленном удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов №78 от 05.04.2018г.

Данный факт позволил усомниться в объективности ветеринарного контроля при отправке груза.

Таким образом, в связи с фактическим отсутствием гарантий качества и безопасности на часть перевозимой продукции, сыр был возвращен отправителю.

Кроме того, 5 апреля в ППУ "Красная Горка" вновь был запрещен ввоз в Российскую Федерацию двух партий замороженных мясных блоков из жилованной говядины и одной партии замороженного говяжьего жира сырца общим весом 37 тонн производства ООО "Вахавяк Плюс", Республика Беларусь.

Грузы перевозились в г.Орел и в г. Санкт-Петербург и сопровождались ветеринарными сертификатами BY №03-00279499, BY №03-00281514, BY №03-00281516, выданными белорусской государственной ветеринарной службой 04.04.2018г.

При проведении ветеринарного контроля специалистами Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям установлено, что в нарушение действующих ветеринарных требований маркировочная этикетка, содержащая информацию о наименовании продукции, ее производителе и сроках годности, оказалась наклеена на упаковках с продукцией таким образом, что вскрытие упаковки возможно осуществить без нарушения целостности самой этикетки.

Грузы возвращены отправителю.