В Дрогичинском районе проведут уникальный пасхальный обряд 6.04.2018, 16:33

Этот весенний обряд внесен в список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси.

В деревне Бездеж в Дрогичинском районе 8 апреля на Пасху в православной традиции проведут старинный обряд «Стрылка.

Этот весенний обряд внесен в список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси. В деревне Бездеж он ежегодно проводится в первый день православной Пасхи, сообщает БелТА.

Сразу после окончания службы в церкви Святой Троицы народ собирается на площади возле храма. «Стрылка» представляет собой вождение хоровода. Причем по форме он напоминает не круг, а треугольник.

Первыми действо начинают девочки (их называют «зернышками»), которые небольшими группками выстраиваются на трех краях хоровода. Затем к ним присоединяются женщины разных возрастов. Взявшись за руки, участницы поют старинную песню «Ой, лети, лети, Стрылка».

Длится представление около десяти минут. «Стрылка» символизирует окончание Великого поста, приход весны и пробуждение природы. Считается, что после этого сельчане могут проводить гуляния, начинать полевые работы.

В Бездеже бережно сохраняют обряд, аналогов которому нет в Беларуси. Понаблюдать за ним собираются не только местные жители. Приезжают гости из соседних деревень и даже других регионов. «Интерес к обряду только растет. С каждым годом нас посещает все больше гостей. В этом году ожидаем около 500 человек», – говорят в местном музее.

Для участия в «Стрылке» местные жительницы надевают известные бездежские фартушки. В старину у каждой сельчанки было до 12 оригинальных фартуков – на каждый великий церковный праздник.