Артем Милевский о травме: Никто не извинился, это подло 6.04.2018, 16:44

Артем Милевский

Футболист брестского «Динамо» пожаловался на травму.

Артем Милевский прокомментировал свою травму, которую он получил во время матча чемпионата Беларуси против "Луча", пишет rbc.ua.

О своей обиде он написал в Instagram. "Больше всего я зол на то, что никто не извинился за такое, это подло и не по-людски. С победой нас, "Динамо" Брест", – написал Милевский.

Первую помощь ему оказали прямо возле стадиона, после чего "скорая" отвезла Артема в больницу для детального обследования. Отмечается, что Милевский вывихнул локоть. К слову, что Динамо" на своем поле обыграло "Луч" – 2:1. Милевский провел на поле 57 минут. В стартовавшем чемпионате Беларуси-2018 Артем сыграл во всех матчах своего клуба – их было два.