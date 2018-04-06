«Еще можно купить черно-белую Nokia с фонариком» 6.04.2018, 16:58

Герман Клименко

Фото: ТАСС

Советник Путина посоветовал заменить Telegram мессенджером ICQ.

Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram за то, что тот отказался передавать в ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений. Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко после этого заявил, что в качестве альтернативы может порекомендовать ICQ – мессенджер, который был на пике популярности в конце девяностых – начале нулевых. В Сети это предложение было встречено потоком издевательских комментариев, пишет Радио Свобода.

Одно из неоспоримых достоинств ICQ с точки зрения представителей власти – в том, что он принадлежит российской компании Mail.ru Group, держит серверы в России и готов в любой момент предоставить все данные пользователей любому из российских силовых ведомств.

Но если «Телеграм» и вправду заблокируют, это не значит, что им перестанут пользоваться – просто для этого придется искать обходные пути. Поскольку блокировки в России начались не вчера, многие уже их нашли и настроили, а у тех, кто этого не сделал, появится дополнительный стимул.

зашел в icq, а там аж 6 человек онлайн.

умерших правда больше. — Коало Пауэльо (@gans_genscher) 6 апреля 2018 г.

Telegram заменить ICQ. Почему нет? Ведь заменили пальмовыми сырами настоящие сыры! — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 6 апреля 2018 г.

А что за странные отношения у Клименко с ICQ? Нет, я конечно, знаю вполне нормальных людей, которые пользуются аськой, но советовать...



Герман Сергеич, советую вам телетайп. «Это полноценный мессенджер ничем не уступающий» аське «с точки зрения обычного пользователя». pic.twitter.com/VWj1qU0NSt — Анатолий Кравченко (@tikaipo) 6 апреля 2018 г.

Советник президента по интернету Герман Клименко посоветовал пользователям Telegram переходить на ICQ



Ещё можно купить черно-белую Nokia с фонариком, сменить машину на повозку с кучером и обливаться из ведра на улице — Загнивающий Запад (@gniloywest) 6 апреля 2018 г.

Советник президента по интернету призвал переходить с telegram на icq!

У меня аж коромысло из рук выпало! — Долженков Виктор (@dolzhenkov_v) 6 апреля 2018 г.

Советник президента по интернету рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ.



Брейкин мэд рекомендует голубей! Голубь — отличный мессенджер! Его так просто не заблокируешь!https://t.co/5cH9qChy7V pic.twitter.com/4OBnV6C21K — breakingmad (@breakingmad_) 6 апреля 2018 г.

«Советник президента по интернету рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ»



Либеральничает советник, не дожимает! Хвалит этих полумер, не нужен нам ни телеграм, ни ICQ, нам двух коробков спичек связанных нитью хватит! Чай не в европах живём, мы и помолчать можем — Сталингулаг (@StalinGulag) 6 апреля 2018 г.

Возрастная часть редакции @salt_zone с упоением вспоминает свои пароли от ICQ, заходит в сервис и смачно матерится. Отдельных эпитетов удостоилось «соглашение» аськи о конфиденциальности, которое было предложено сократить до фразы «Мы вас сдадим в любом случае». — А. Шляпужников 🐘 (@che_ka) 6 апреля 2018 г.