«Еще можно купить черно-белую Nokia с фонариком»
- 6.04.2018, 16:58
Советник Путина посоветовал заменить Telegram мессенджером ICQ.
Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram за то, что тот отказался передавать в ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений. Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко после этого заявил, что в качестве альтернативы может порекомендовать ICQ – мессенджер, который был на пике популярности в конце девяностых – начале нулевых. В Сети это предложение было встречено потоком издевательских комментариев, пишет Радио Свобода.
Одно из неоспоримых достоинств ICQ с точки зрения представителей власти – в том, что он принадлежит российской компании Mail.ru Group, держит серверы в России и готов в любой момент предоставить все данные пользователей любому из российских силовых ведомств.
Но если «Телеграм» и вправду заблокируют, это не значит, что им перестанут пользоваться – просто для этого придется искать обходные пути. Поскольку блокировки в России начались не вчера, многие уже их нашли и настроили, а у тех, кто этого не сделал, появится дополнительный стимул.
зашел в icq, а там аж 6 человек онлайн.— Коало Пауэльо (@gans_genscher) 6 апреля 2018 г.
умерших правда больше.
Telegram заменить ICQ. Почему нет? Ведь заменили пальмовыми сырами настоящие сыры!— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 6 апреля 2018 г.
А что за странные отношения у Клименко с ICQ? Нет, я конечно, знаю вполне нормальных людей, которые пользуются аськой, но советовать...— Анатолий Кравченко (@tikaipo) 6 апреля 2018 г.
Герман Сергеич, советую вам телетайп. «Это полноценный мессенджер ничем не уступающий» аське «с точки зрения обычного пользователя». pic.twitter.com/VWj1qU0NSt
Советник президента по интернету Герман Клименко посоветовал пользователям Telegram переходить на ICQ— Загнивающий Запад (@gniloywest) 6 апреля 2018 г.
Ещё можно купить черно-белую Nokia с фонариком, сменить машину на повозку с кучером и обливаться из ведра на улице
Советник президента по интернету призвал переходить с telegram на icq!— Долженков Виктор (@dolzhenkov_v) 6 апреля 2018 г.
У меня аж коромысло из рук выпало!
Советник президента по интернету рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ.— breakingmad (@breakingmad_) 6 апреля 2018 г.
Брейкин мэд рекомендует голубей! Голубь — отличный мессенджер! Его так просто не заблокируешь!https://t.co/5cH9qChy7V pic.twitter.com/4OBnV6C21K
«Советник президента по интернету рекомендовал пользователям Telegram переходить на ICQ»— Сталингулаг (@StalinGulag) 6 апреля 2018 г.
Либеральничает советник, не дожимает! Хвалит этих полумер, не нужен нам ни телеграм, ни ICQ, нам двух коробков спичек связанных нитью хватит! Чай не в европах живём, мы и помолчать можем
Возрастная часть редакции @salt_zone с упоением вспоминает свои пароли от ICQ, заходит в сервис и смачно матерится. Отдельных эпитетов удостоилось «соглашение» аськи о конфиденциальности, которое было предложено сократить до фразы «Мы вас сдадим в любом случае».— А. Шляпужников 🐘 (@che_ka) 6 апреля 2018 г.
Надо не мессенджер менять, а власть— Pavel Chikov (@pchikov) 6 апреля 2018 г.