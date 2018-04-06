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«Еще можно купить черно-белую Nokia с фонариком»

  • 6.04.2018, 16:58
Герман Клименко
Фото: ТАСС

Советник Путина посоветовал заменить Telegram мессенджером ICQ.

Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram за то, что тот отказался передавать в ФСБ ключи шифрования пользовательских сообщений. Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко после этого заявил, что в качестве альтернативы может порекомендовать ICQ – мессенджер, который был на пике популярности в конце девяностых – начале нулевых. В Сети это предложение было встречено потоком издевательских комментариев, пишет Радио Свобода.

Одно из неоспоримых достоинств ICQ с точки зрения представителей власти – в том, что он принадлежит российской компании Mail.ru Group, держит серверы в России и готов в любой момент предоставить все данные пользователей любому из российских силовых ведомств.

Но если «Телеграм» и вправду заблокируют, это не значит, что им перестанут пользоваться – просто для этого придется искать обходные пути. Поскольку блокировки в России начались не вчера, многие уже их нашли и настроили, а у тех, кто этого не сделал, появится дополнительный стимул.


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