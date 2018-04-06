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Как летчик бобруйского аэроклуба стал пилотом в Майами

  • 6.04.2018, 17:22

Зарплата пилота – 62 доллара в час.

Житель Бобруйска Александр Сапаров уехал в Америку, когда ему было 32 года. Сначала его пригласили туда «по обмену опытом». А вышло так, что он там остался и живет уже 18 лет, работая пилотом, пишет «Вечерний Бобруйск».

На первых порах мыл машины

В Бобруйске Александр был летчиком-инструктором в местном аэроклубе. В 1999 году знакомый предложил приехать в Америку и поработать в аналогичной компании.

Бобруйчанину в Штатах понравилось, и он решил попытать свое счастье там.

Сначала жил в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), затем – в Финикс (Аризона), Рино (Невада), а в последние годы живет в городе Майами (Флорида).

На первых порах, как большинство эмигрантов, работал где придется: мыл машины, занимался обслуживанием и ремонтом в отеле. Спустя год получил документы и начал работать механиком в авиакомпании, затем – пилотом в грузовой компании. И вот второй год работает пилотом в компании Miami Fir International на пассажирских перевозках.

Александр говорит, что сразу столкнулся с языковой проблемой. Когда приехал в Америку, знал на английском всего несколько слов. Сразу начал учить на английском тесты на получение коммерческой лицензии пилота. Затем целый год ходил к частному репетитору, чтобы освоить Квартиру снимал. Семья из Бобруйска – супруга и дочь – переехала к нему лишь спустя три года. Еще через год они купили собственный дом в Неваде.

Так случилось, что в Америке Александр с супругой расстались. Жена осталась жить в Неваде, а Александр приобрел себе квартиру в Майами.

Их дочери Алисе сейчас 23 года. Она окончила университет в городе Рино по экономической специальности, десять лет назад приезжала в Бобруйск.

Пересекать океан по четыре раза в неделю

Что сильно поразило пилота в Америке – нескончаемое море огней на земле с высоты.

– Если у нас ночью светятся только большие города, то в Америке – просто ковер огней, – вспоминает мужчина. – На посадку в Майами мы заходили со стороны океана ночью. Черная линия воды и светящийся огромный город!.. Незабываемые впечатления!

Александр совершает пассажирские перевозки и чартерные рейсы на самолете «Боинг 737» практически по всему миру. Чаще всего перевозит спортивные команды и туристов. Недавно, например, группа американцев летела в Ирландию на День святого Патрика.

Самое трудное в работе, признается пилот – пересекать на маленьком самолете океан. Иногда за неделю такое случается по четыре раза.

График работы: 18 дней рабочих, 12 выходных либо пять дней рабочих, три выходных. Ежегодно – 14 дней отпуска.

В 2011 году к себе на работу Александра Сапарова приглашала российская авиакомпания «Трансаэро». Он говорит, что с удовольствием принял это приглашение и работал там около года. Но отношения, в итоге, не сложились, вернулся в Америку.

Зарплата пилота – 62 доллара в час

По словам Александра, авиационный механик на авиалинии в Америке получает примерно 22 доллара в час при 40-часовой рабочей неделе. В аэроклубах зарплата – 13-15 долларов в час.

В майамской авиакомпании пилот зарабатывает 62 доллара в час. Налет в месяц – 55-65 часов. Итого к выдаче: чуть более четырех тысяч долларов в месяц.

На регулярных авиалиниях пилоты летают по 95-100 часов, зарплата, естественно, выше.

Но все, конечно, познается в сравнении с ценами. Например, квартиру в Майами Александр купил за 130 тысяч долларов. Квартплата сейчас составляет 418 долларов в месяц, сюда входит: обслуживание, вода, охрана, бассейн для жильцов, телевидение, вывоз мусора.

Конкретные цены на продукты Александр привести не смог: по его словам, он просто идет и покупает то, что хочется, не глядя на ценники.

В Майами много русских магазинов, в которых можно купить даже бобруйский зефир.

Не хватает «душевного общения»

В свои длительные выходные Александр любит путешествовать по Америке, катается на роликовых коньках вдоль океана или отправляется в Неваду кататься на горных лыжах.

Бывает в Россию и Беларуси. Уже стал, как настоящий американец, находить отличия в укладе жизни наших стран.

– В Америке у людей в основном жизнь – дом-работа-дом, – рассказывает он. – Не принято отдыхать компаниями, ходить в гости к друзьям и соседям. В России и Беларуси люди больше общаются. В Америке у нас интернациональная компания, в которой работают и турки, и арабы, и колумбийцы, и филиппинцы, и американцы. Но мне порой не хватает душевного общения. За 18 лет жизни здесь я так и не нашел близких друзей, которые понимали бы.

А вот, в отличие от американцев, заметно, как белорусы мало улыбаются.

– В Америке я иду по улице, навстречу мне идет человек, мы встретились взглядами, кивнули друг другу и говорим: «Привет!». Даже если мы не знакомы. В Бобруйске был такой случай. Я иду по улице, навстречу мне – милиционер. Наши глаза встречаются, я ему кивнул и говорю: «Привет» и дальше пошел. Это автоматически получилось. Оборачиваюсь, а он стоит и с удивлением смотрит мне вслед.

В Бобруйск, к маме! И в аэроклуб

В родном городе на Березине у Александра Сапарова осталась только мама – Мария Ивановна Сапарова. Он навещает ее несколько раз в год. Забирать маму в Америку пока не планирует, потому что часто отсутствует дома, и ей там может быть очень одиноко.

А еще, приехав в Бобруйск, пилот майамских авиалиний, конечно же, спешит в родной бобруйский аэроклуб. После девятого класса 20-й школы Александр получил специальность электросварщика в строительном ПТУ. Но его мечтой всегда было небо. Поэтому окончил учебно-авиационные центры в Запорожье и Калуге. Работая в аэроклубе, выступал на соревнованиях по планерному спорту. До сих пор поддерживает дружеские отношения с бывшим коллегой-летчиком Александром Кудрицким, который сейчас работает начальником аэроклуба.


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