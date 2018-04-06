Задержание Статкевича на границе - государственная тайна? 6.04.2018, 17:40

Николай Статкевич

Лидеру БНК не дали ознакомиться с делом, так как оно содержит «государственные секреты».

В декабре прошлого года пограничными службами Беларуси был задержан лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич, когда тот направлялся вместе с женой на автомобиле в Литву, пишет сайт ПЦ "Весна".

В пункте пропуска государственной границы Республики Беларусь и Литовской Республики "Лоша" приблизительно в 7 часов утра политику было предложено отогнать автомобиль "для углубленного досмотра". После чего автомобиль был заблокирован с помощью всех имеющихся средств, хотя никакого сопротивления действиям представителей пограничной службы либо попыток покинуть переход он с женой не предпринимали.

Потом Николая Статкевича попросили выйти из машины и сразу же на него надели наручники, после чего политика завели в служебное помещение и оставили под стражей без объяснения причин задержания.

При этом никаких документов пограничники не составляли. Задержание длилось примерно 40 минут, после чего наручники были сняты, и Николая Статкевича с женой пропустили за границу. Ни извинений, ни объяснений причин они так и не дождались.

По данному факту Николай Статкевич с помощью правозащитников "Весны" направил на имя прокурора Гродненской области и председателя управления Следственного комитета по Гродненской области заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников пограничной службы по причине заведомо незаконного задержания.

Однако сразу его заявление перенаправили из одной пограничной воинской части в другую, а 8 февраля сообщили о том, что "командиром воинской части 2044 полковником С.Жилинским принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злоупотребление власти или превышение власти военным) на основании п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК (за отсутствием в действиях состава преступления)".

В том же ответе указано, что Николай Статкевич имеет право на ознакомление с материалами проверки, за исключением материалов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Соответственно политик письменно пригласил, чтобы его ознакомили с материалами проведенной проверки. Однако 13 марта ему отказали на том основании, что в материалах проверки существуют сведения, составляющие государственные секреты и иную охраняемую законом тайну.

Интересно, что отказал в возбуждении уголовного дела один командир воинской части - С.Жилинский, а через месяц отказал в ознакомлении с материалами проверки уже другой командир этой же воинской части 2044 г. Сморгонь - М. Бутранец.

Практика с задержаниями на границе, досмотрами и личными досмотрами, применением спецсредств в отношении белорусских активистов является в последнее время довольно распространенной.

Так, например, летом 2017 года похожая ситуация произошла с фигурантом "Дела граффитистов" Вадимом Жеромским, следовавшим поездом в Вильнюс. Его и Марию Рабкову пограничники задержали во время паспортного контроля, в результате которого забрали их паспорта без объяснения причин. Активистов отпустили только после личного досмотра.

Осенью 2017 г. в национальном аэропорту «Минск» был задержан Владимир Некляев, который планировал с женой лететь на отдых за границу. Сначала его задержали представители погранслужбы, которые затем передали политика милиционерам. После получасового разбирательство с милицией и погранслужбы Владимир Некляев все же смог вылететь на отдых.

В марте этого года происходили неоднократные задержания на белорусском-литовской границе активистов профсоюза РЭП Андрея и Евгении Стрижак, заместителя председателя профсоюза Зинаиды Михнюк и координатора молодежной сети РЭП Анны Дусь.

Юрист Правозащитного центра "Весна" Алексей Лойко, комментируя ситуацию с задержанием Николая Статкевича при пересечении им белорусско-литовской границы и применением в отношении него спецсредств в виде наручников, отмечает два важных аспекта:

"Во-первых, Закон "Об органах пограничной службы Республики Беларусь" предусматривает неисчерпаемый список оснований применения спецсредств в виде наручников к личности, которая пересекает государственную границу.

Поскольку в ходе обжалования Николай Статкевич так и не узнал об основаниях своего задержания и применения к нему спецсредств, то можно сделать вывод о том, что существование в законодательстве неиссякаемого списка оснований для применения наручников к личности, которая пересекает границу, делает слабым положение человека в такой ситуации в отношениях с государственным органом.

Во-вторых, из ответа на жалобы так и не понятно, на каком основании были засекречены материалы проверки по жалобе Николая Статкевича и в каком процессуальном статусе он находился с момента задержания.

Если с момента задержания Николай Статкевич находился в статусе подозреваемого, то после окончания проверки по его жалобе командир воинской части, который отказал в ознакомлении с материалами проверки, засекретив ее, должен был выполнить процедуру, установленную УПК Республики Беларусь. В таком случае в соответствии с арт.198 УПК Республики Беларусь у заявителя берется подписка о неразглашении материалов проверки. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за разглашение материалов проверки, и получает доступ к ним".

Также Алексей Лойко отмечает, что засекречивание материалов проверки со ссылкой на норму ч.2 ст.178-1 УПК Республики Беларусь вызывает сомнения. Сомнения обусловлены тем, что данная норма не содержит прямого запрета на ознакомление с материалами проверки лица, права которого были нарушены.

Засекречивание материалов проверки по жалобе лица о нарушении его прав свидетельствует о доминировании государственного интереса над частным. Такие действия государственных органов оцениваются нами как одна из форм давления со стороны властей, поскольку человек в таком случае изначально лишается возможности доказать незаконность и необоснованность действий должностных лиц в отношении него.