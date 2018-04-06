В Еврокомиссии отказались поддерживать «Северный поток-2» 6.04.2018, 17:41

Газопровод нарушает принципы прозрачности и равности доступа.

Газопровод "Северный поток-2" в случае, если он будет построен, будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равности доступа, заявил гендиректор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори, пишет zn.ua.

"Если этот поток будет построен, он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и равного доступа", - сказал он на брифинге в Киеве.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что "Северный поток-2" не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа. Если газопровод построят, он не будет поддержан ЕК", – добавил он.

Сообщалось, что 21 марта евродепутаты поддержали законопроект Еврокомиссии, который распространяет правила внутреннего газового рынка ЕС на газопроводы, которые расположены не на континенте, в том числе - на "Северный поток-2", который в своем нынешнем виде не соответствует правилам так называемого третьего энергетического пакета ЕС, поскольку полностью принадлежит российскому "Газпрому".

Ранее, 11 марта, против строительства "Северного потока-2" с совместным заявлением выступили парламенты Литвы, Латвии и Польши. Позже к ним присоединилась и Эстония.

В конце января 2017 года власти немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания дали согласие на строительство участка газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Система "Северный поток-2" состоит из двух параллельных ветвей трубопровода, пропускной способностью около 27,5 миллиардов кубометров газа в год.