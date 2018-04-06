Иностранцы в Беларуси могут попасть в список «тунеядцев» 9 6.04.2018, 17:54

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Фото: «Еврорадио»

У иностранцев есть полгода, чтобы найти работу.

Сегодня на брифинге по «тунеядцам» первый заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Лобович заявил kp.by, что лица, которые приехали в нашу страну для постоянного проживания, иностранцы или лица без гражданства, которые получили разрешение на постоянное проживание в Беларуси должны будут найти работу в течение полугода.

После этого срока иностранцы могут попасть в список «тунеядцев».

Напомним, что в Беларуси стало известно, кого запишут в «тунеядцы». Что именно они будут оплачивать - будет уточнено в отдельном акте, который будет принят в ближайшее время.