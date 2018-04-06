Игорь Стасевич взял планку в 100 голевых пасов 6.04.2018, 17:57

Игорь Стасевич

Футболист стал вторым игроком в истории чемпионатов Беларуси, достигнувшим такой отметки.

На стадионе ФК "Минск" проходит матч 2-го тура чемпионата Беларуси между одноименным клубом и БАТЭ, сообщает «Прессбол».

Счет был открыт на 23-й минуте: "самострелом" отметился литовский защитник "горожан" Эгидюс Вайткунас. В роли ассистента выступил капитан борисовчан Игорь Стасевич. Это 100-я голевая передача для полузащитника.

Чтобы взять юбилейную планку, Стасевичу понадобилось провести 315 матчей. Он стал вторым футболистом в истории чемпионатов страны, кто достиг знаковой отметки. Первым это сделал <>Роман Василюк.