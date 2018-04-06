Фотофакт: В Сети появились рендеры нового изогнутого iPhone 1 6.04.2018, 18:12

Известный дизайнер предположил, каким может стать новый «яблочный» смартфон.

Популярный дизайнер по имени Мартин Хайек, работающий на независимой основе, поделился с пользователями Сети своим видением относительно того, каким может стать новый iPhone, представив рендеры изогнутого смартфона, пишет vladtime.ru

Дизайнер предположил, что в Apple могут «поиграть» с форм-фактором смартфона и превратить его в подобие слайдера, которые были весьма популярны в прошлом. Мартин поэкспериментировал с корпусом устройства, снабдив его популярным безрамочным дисплеем с «монобровью» в верхней его части. Однако, Хайек закрыл большую часть экрана специальной крышкой, которая отодвигалась бы в случае необходимости использования всего дисплея гаджета.

Многие пользователи весьма неоднозначно отнеслись к подобным новшествам, заметив, что не видят особого смысла скрывать часть экрана, которая будет защищена от повреждений, так как верхняя часть дисплея всё равно окажется под угрозой.