США пообещали усилить изоляцию России 6.04.2018, 18:15

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РФ «никогда не станет другом для США» при нынешней политике российских властей.

Изоляция России в международном пространстве является закономерным последствием ее же собственных действий, а нормализация российско-американских отношений невозможна до тех пор, пока Кремль не откажется от враждебных действий.

Об этом, выступая в в Университете Дьюка в Северной Каролине, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает finanz.ru.

По ее словам, Россия "никогда не станет другом для США" при нынешней политике российских властей.

"Наши отношения с Россией зависят только от России, - подчеркнула Хейли. - Если они решат выступать в роли позитивной силы и взаимодействовать с другими в международном сообществе, как обычные государства, то они увидят, что больше стран хотят с ними работать".

"Если же они продолжат делать такие вещи, как связываться с химическим оружием, вторгаться в Украину, создавать хаос в отдельных частях мира, вмешиваться в выборы, то государства будут сторониться их", - заявила она.

При этом давление будет усиливаться, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп говорит о готовности к контактам.

"Многие обращают внимание на слова, а следить нужно за делами", - сказала Хейли: администрация Трампа начала поставки летального оружия Украине, на которые не решался Барак Обама, несмотря на протесты Москвы, нанесла ракетный удар по сирийскому аэродрому, который, по мнению Вашингтона, был источником химической атаки в апреле 2017 года, и пошла на самую масштабную со времен холодной войны высылку дипломатов, отправив на родину 60 россиян.

Белый дом намерен вложить значительные средства в развитие вооруженных сил и наращивать поставки энергоносителей за рубеж, подрывая основу нефтегазового благополучия Кремля.

Политика по отношению к России уже максимально жесткая со времен Рональда Рейгана, заявила Хейли.

"Вы также не видели итога того, что действующая администрация намерена сделать в отношении Россией. Вы увидите, как это будет развиваться", - добавила она.