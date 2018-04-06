Стало известно, в какой день начнут отключать отопление в квартирах Минска

Стало известно, в какой день начнут отключать отопление в квартирах Минска6
- 6.04.2018, 18:18
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Решение было принято исходя из фактических погодных условий и благоприятного прогноза.
Отопительный сезон для жилфонда, общежитий, гостиниц и учебных заведений столицы завершается в понедельник, 9 апреля, сообщает агентство «Минск-Новости».
Замначальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков рассказал, что такое решение мэрия приняла 6 апреля исходя из фактических погодных условий и благоприятного прогноза.
В медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, школах и садиках, музеях, государственных архивах и библиотеках батареи отключат 10 апреля.
Напомним, для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов столицы отопительный сезон завершился 5 апреля.