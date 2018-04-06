Стало известно, в какой день начнут отключать отопление в квартирах Минска 6 6.04.2018, 18:18

1,406

Решение было принято исходя из фактических погодных условий и благоприятного прогноза.

Отопительный сезон для жилфонда, общежитий, гостиниц и учебных заведений столицы завершается в понедельник, 9 апреля, сообщает агентство «Минск-Новости».

Замначальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков рассказал, что такое решение мэрия приняла 6 апреля исходя из фактических погодных условий и благоприятного прогноза.

В медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, школах и садиках, музеях, государственных архивах и библиотеках батареи отключат 10 апреля.

Напомним, для общественных, административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов столицы отопительный сезон завершился 5 апреля.