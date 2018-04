«Евровидение-2018»: кто победит в Лиссабоне? 1 6.04.2018, 18:35

«Евровидение-2018» пройдет с 8 по 12 мая в Португалии.

Репортаж с финала "Евровидения" в Киеве в мае 2017 года был опубликован на сайте DW под заголовком "Салвадор Собрал победил и изменил "Евровидение". И судя по заявкам участников нынешнего конкурса, успех исполнителя из Португалии с балладой в меланхоличном стиле фаду воодушевил их пойти путем Собрала. Нет, это не значит, что в мае в Лиссабоне все вдруг запоют фаду (кроме певицы из Португалии Клаудьи Паскуал, разумеется).

Участники (почти полтора десятка, что много для "Евровидения") решили не только спеть на родном языке вместо английского, но и поэкспериментировать. Музыкальная палитра "Евровидения-2018" собрала в себя не только характерные для конкурса поп-баллады и танцевальный трэш, но и грузинские песнопения, и электро-поп из Израиля с вкраплениями рэпа в стиле Ники Минаж и лупа (череды записанных и воспроизводимых тут же, на сцене, коротких звуков).

А потому, выбирая фаворитов нынешнего "Евровидения", участникам встречи в Гамбурге пришлось изрядно почесать затылок. В начале апреля, чтобы обсудить подготовку к конкурсу и возможных претендентов на победу, в этом городе собираются ответственные за "Евровидение" в Германии и два десятка немецких журналистов, на протяжении многих лет освещающие конкурс.

"Добро пожаловать, Юлия Самойлова!"

"Россия подготовила очень интересное выступление", - сказал Томас Шрайбер, координатор "Евровидения" в Германии. Но ему по должности положено быть дипломатом и воздерживаться от критики участников из других стран, ведь это может негативно сказаться на оценках немецкого исполнителя. А вот журналисты были более откровенны.

"Добро пожаловать на "Евровидение", Юлия Самойлова!" - приветствовал участие в конкурсе российской певицы ведущий немецкой радиостанции NDR 2 Томас Мор. На большую деликатность его не хватило. "У России в этом году очень слабая песня, с которой велика опасность занять место в самом конце", - пояснил он. По прогнозу Мора, Юлия Самойлова c балладой "I Won't Break" окажется во второй десятке финалистов.

Схожей точки зрения придерживается и Петер Ренсман - автор одного из самых популярных блогов о "Евровидении" на немецком языке blog.prinz.de. Блогер приветствовал предоставленную 30-летней Юлии Самойловой возможность еще раз принять участие в конкурсе, однако, по словам Ренсмана, она вряд ли в полной мере воспользуется этим шансом. Причина - "скучная песня". Если Россия в финале займет место в первой десятке, то только благодаря поддержке "братских республик" и русскоязычных жителей в других странах Европы, уверены немецкие эксперты.

Украинец Melovin в топ-10 "Евровидения-2018"?

Самойлова будет выступать во втором полуфинале 10 мая. Один из ее конкурентов за места в финале - украинец Melovin. Это сценический псевдоним 20-летнего уроженца Одессы Константина Бочарова. Участие россиянки и украинца в одном отборочном туре неизбежно приведет к прямому сравнению исполнителей. Томас Мор надеется, что это сравнение ограничится музыкальными критериями, а выступление Юлии положит конец "порядком доставшему всех" на "Евровидении" спору между Россией и Украиной.

"Это песенный конкурс и мачизму - "Она не имеет право въезжать" или "Мы туда не поедем" - на "Евровидении" не место", - убежден Мор. По его мнению, песня украинца "Under the Ladder" - намного лучше, но и этот рок-поп-гимн не тянет на место в первой десятке. С этим согласны не все немецкие эксперты. "У украинской песни красивая мелодия, есть характер. Многие зрители проголосуют за Melovin, в том числе и из-за телегеничности певца", - прогнозирует Петер Ренсман.

Другой козырь - эффектная концовка. В национальном отборе Melovin закончил свое выступление за роялем, стоящем на охваченном пламенем помосте. Поможет ли это скрыть дефициты в вокале, станет ясно в финале "Евровидения" 12 мая. Ведь в том, что Melovin и Юлия Самойлова выйдут в финал, немецкие эксперты не сомневаются.

Фавориты "Евровидения-2018"

Они, однако, не смогли определиться с главным претендентом на победу. Поэтому вывод о фаворитах нынешнего конкурса можно сделать только исходя из того, кому критики чаще других прочили места в первой десятке финалистов. Среди них - израильтянка Нетта с композицией "Toy", вдохновленная компанией #MeToo против сексуальных домогательств; чех Миколас Йозеф с песней в стиле хип-хоп "Lie to Me" и Александр Рыбак из Норвегии со свинг-инструкцией о том, как написать хит "That's How You Write a Song". Уроженец Беларуси и бесспорный победитель "Евровидения-2009" в Москве Александр Рыбак решил еще раз принять участие в конкурсе и с легкостью выиграл национальный отбор.

Среди других фаворитов - Австралия, Бельгия и Греция. А вот что касается исполнителя из Германии Михаэля Шульте, который в финале конкурса в Лиссабоне исполнит балладу "You Let Me Walk Alone" - речь в ней идет о смерти отца, то тут немецкие журналисты осторожны в прогнозах. Одна из причин - на "Евровидении-2017" в Киеве Левина из Германии заняла предпоследнее место. Оно стало слабым утешением после двух последних мест этой страны подряд, а переломить негативный тренд - непростая задача.